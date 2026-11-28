Programın detayları:

Van’ın Muradiye ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmenlere yönelik bir kutlama programı düzenlendi. Etkinlik, Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan öncülüğünde gerçekleştirildi ve ilçede yıllarca görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmış öğretmenler bir araya geldi.

Bir araya geliş ve teşekkürler:

Programda, emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı ve katılımcılara meslek hayatları boyunca verdikleri hizmet için teşekkür edildi. Etkinlik sohbetlere, anı paylaşımına ve duygulu anlara sahne oldu; katılımcılar meslek yıllarına dair hatıralarını paylaştı.

Emekli öğretmenlerin izlenimleri:

Programa katılan bazı emekli öğretmenler, 15-20 yıldır emekli olduklarını belirterek, meslekten ayrıldıktan sonra kendilerine yönelik ilk kez böyle bir kutlama programı düzenlendiğini ifade etti ve memnuniyetlerini dile getirdi. Katılımcılar, böyle organizasyonların değerin hatırlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğin anlamı:

Bir araya gelme fırsatı sunan bu tür programlar, hem kişisel bağların tazelenmesine hem de kurum ile emekliler arasındaki ilişkinin canlı tutulmasına katkı sağlıyor. Muradiye'deki organizasyon, emekli öğretmenlere yönelik takdir ve minnet ifadesi olarak değerlendirildi.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE EMEKLİ ÖĞRETMENLER İÇİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ