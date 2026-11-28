Koçarlı'da gençlere gıda okuryazarlığı verildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen eğitimde, öğrencilerde bilinçli gıda tüketimi oluşturmak amacıyla temel bilgiler aktarıldı. Eğitim, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Mustafa Keziban Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

eğitimin kapsamı:

Programda öncelikle gıda okuryazarlığı ve etiket okuma konularına yer verildi. Öğrencilere ürün etiketlerinde yer alan içerik listesi, besin değerleri, üretim ve son kullanma tarihleri ile saklama koşullarının nasıl okunup yorumlanması gerektiği anlatıldı. Ayrıca gıda güvenliği ilkeleri ve güvenli tüketimde dikkat edilmesi gereken temel noktalar ele alındı.

israfın önlenmesine yönelik bilinçlendirme:

Eğitimde, gıda israfının önlenmesi için alınabilecek basit ama etkili önlemler üzerinde duruldu. Alışverişte etiketlerin incelenmesi, ürünlerin uygun koşullarda saklanması ve tüketilebilir durumdaki gıdaların gereksiz yere atılmaması gibi pratik yaklaşımlar öğrencilere aktarıldı.

Programın amacı, yalnızca teknik bilgi vermek değil; aynı zamanda gençlerin günlük yaşamlarında daha özenli ve bilinçli kararlar almasını sağlamaktı. Eğitim sürecinde uygulamalı örneklere ve öğrencilerin sorularına yer verildi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının toplumda bilinçli tüketici kültürünün yerleşmesine katkı sağladığını belirtti ve benzer etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERE GIDA ETİKETİ OKUMA, GÜVENLİ GIDA TÜKETİMİ VE GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİ KONULARINDA BİLGİ VERİLDİ.