Emekli polisin sıra dışı hedefi: tekneyi karada yüzdürmek

Projenin özü ve ilham kaynağı:

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Şinik Mahallesi'nde atölyesini kuran emekli polis memuru Ayhan İnan, kestane ağacından inşa ettiği 13-14 metrelik motor yatın denize indirilme sürecine sıra dışı bir çözüm getiriyor. 2022'de mesleğini bırakan ve yaklaşık 27 yıllık görev sürecinin ardından köyüne dönüp tekne yapımına odaklanan İnan, proje boyunca yerli ustaların ve mühendislerin bilgi birikiminden yararlandığını belirtiyor.

İnan'ın aklına düşen fikir, tarihsel bir örnekten besleniyor: Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürüterek denize ulaştırması, onun için bir motivasyon kaynağı oldu. Bu ilhamla İnan, tekneyi karada oluşturacağı kontrollü bir su alanında yüzdürüp montaj ve ayar işlerini su içinde tamamlamayı planlıyor.

Teknik yaklaşım ve uygulama adımları:

İnan, tekneyi yüzdürmek için saha içinde bir havuz oluşturmayı öngörüyor. Plan, çalışma alanını bent şeklinde kapatmak, arka bölümünü ağaçlarla tahkim etmek ve altını tente ile örtüp yakındaki ırmaktan kontrollü olarak su almak üzerine kurulu. Böylece tekne karada hazırlanmış bir havuzda suya oturtulacak; motor, pervane, şaft ve diğer teknik donanımlar suyun içinde montajlanıp ayarlanacak.

Projede kullanılan malzeme tercihi de dikkat çekici: İnan, gövde için kestane ağacı seçtiğini, bunun Karadeniz'e özgü ve suya dayanıklı bir tür olması nedeniyle tercih edildiğini aktarıyor. Teknik sınıflandırma açısından yat, motor yat grubunda yer alıyor; halk arasında lüks yat veya çift motorlu sürat motoru olarak nitelendirilebilecek özellikleri olacak.

İşin zorlukları ve çözüm arayışları:

İnan, teknenin sahilden yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki evinin önünden nasıl denize indirileceğinin şimdiden merak konusu olduğunu kabul ediyor. Taşıma seçeneklerini değerlendirdiğini söyleyen İnan, gerekirse helikopter gibi alternatifleri de gündeme alabileceklerini ifade ediyor. Ama asıl hedef, karada kurulacak havuzla tekneyi suyla buluşturarak teknik test ve ayarları sahada tamamlamak.

İnan'ın anlattığına göre çalışmanın büyük bölümü kendi çabasıyla, meslekten arkadaşlarının ve mahalle sakinlerinin desteğiyle ilerliyor. Proje çizimi olmadan kendi tasarımını hayata geçiren İnan, limanlarda incelemeler yapmış, uluslararası tekneleri gözlemlemiş ve yöredeki 70-80 yaşlarındaki usta denizcilerden bilgi almış.

Toplum desteği ve beklentiler:

Mahalle sakinleri proje için olumlu ve destekleyici bir tutum sergiliyor. Komşulardan Ömer Pehlivan çalışmayı takdir ettiklerini, yerel yönetimlerden de destek beklediklerini söylüyor. Bölge muhtarı Ali Bozali de projeyi zaman zaman takip ettiklerini ve mahalle olarak İnan'la gurur duyduklarını belirtiyor.

İnan, projenin yüksek maliyetli olduğunu; bunun için tüm meslek hayatını maddi ve manevi olarak adadığını vurguluyor. Kendi ifadesiyle çocukluk merakı, teknik lise geçmişi ve meslek hayatı boyunca edindiği deneyimlerin birleşimi bu projeyi mümkün kıldı. Hedefi, iki yıl içinde teknenin tamamlanması ve su içindeki son ayarların bitirilmesi.

Proje hem yerel bir üretim hikâyesi hem de geleneksel yöntemlerle modern deniz aracı yapımını birleştirme çabası olarak görülüyor. İnan'ın planı başarıya ulaşırsa, tekneyi karada yüzdürme yaklaşımı bölgesel uygulamalara ilham verebilir; yerel dayanışma ve ustalık bilgisinin teknolojiyle buluştuğu bir örnek oluşturabilir.

Ayhan İnan ise bu çalışmayı bir meydan okuma ve üretme arzusu olarak tanımlıyor: 'Yapılamayanı yapmak istiyorum' yaklaşımıyla ilerleyen İnan, projesini tamamlayıp denize indirmeyi amaçlıyor ve çevrenin desteğini bekliyor.

TRABZON’UN AKÇAABAT’A BAĞLI ŞİNİK MAHALLESİ ‘DE KENDİ İMKÂNLARIYLA EVİNİN ÖNÜNDE TEKNE İNŞA ETMEYE ÇALIŞAN EMEKLİ POLİS MEMURU AYHAN İNAN ,PROJESİNE SIRA DIŞI BİR AŞAMA DAHA EKLEMEYE HAZIRLANIYOR.