Emet MYO’da programların güncellenmesine yönelik kapsamlı değerlendirme

Emet MYO'da program gözden geçirme toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu (MYO)nda, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi kapsamında program gözden geçirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda yapıldı ve eğitim-öğretim kalitesinin güçlendirilmesine odaklandı.

Toplantıya, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı başkanlık etti. Katılımcılar arasında Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri yer aldı.

Müfredat ve Bologna Ders Bilgi Paketleri:

Oturumda öncelikli olarak programların müfredat güncelleme durumları değerlendirildi. Katılımcılar, ders içeriklerinin güncelliği ve öğrenme çıktılarının şeffaf biçimde paylaşıldığı Bologna Ders Bilgi Paketlerinin sürekli güncel tutulmasının gerekliliğini vurguladı. Bu çerçevede, ders içeriklerinin eşleştirilmesi ve çıktıların ölçülebilir hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Staj, uygulamalı eğitim ve ölçme-değerlendirme:

Toplantıda ayrıca İşletmede Mesleki Eğitim, staj ve uygulamalı eğitim süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Öğretim üyeleri, uygulamalı eğitimin sektör ihtiyaçlarıyla uyumunun sağlanması ve staj süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler sundu. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğrencilerin kazanımlarını yeterli düzeyde ölçüp ölçmediği tartışıldı ve değerlendirme araçlarının iyileştirilmesine ilişkin yaklaşım farkları paylaşıldı.

Yeni programlar ve mevcut programların dönüşümü:

Katılımcılar, yeni bölüm ve program açılması ile mevcut programların ihtiyaçlar doğrultusunda dönüştürülmesine yönelik potansiyel çalışmaları görüştü. Bu bölümde, eğitim-öğretim yapısının bölgesel istihdam koşullarıyla ilişkilendirilmesinin önemi vurgulandı ve somut adımların planlanması gerektiği ifade edildi.

Gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi. Alınan notlar ve öneriler doğrultusunda sonraki adımların belirlenmesi için ilgili birimlerce çalışma yapılması kararlaştırıldı.

EMET MYO’DA PROGRAM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ