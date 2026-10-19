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Emet'te ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 2 dekar zarar oluştu

Pamuktarla mevkiindeki ot yangını, Emet İtfaiyesi ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emet'te ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 2 dekar zarar oluştu

Emet'te Yağcık köyü Pamuktarla mevkiinde ot yangını kontrol altına alındı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yağcık köyünde, Pamuktarla mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Otluk alandan yükselen yoğun dumanları fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Emet İtfaiyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak, 1 arazöz (Emet İtfaiyesi) ve 1 arazöz (Orman İşletme Müdürlüğü) ile hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin etkili çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve devamındaki soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürüldü.

Zarar tespiti ve soruşturma:

Yangında yaklaşık 2 dekar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlattı; soruşturmanın sonuçlarına göre ek açıklama yapılacağı bildirildi.

EMET’TE OT YANGINI: 2 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

EMET’TE OT YANGINI: 2 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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