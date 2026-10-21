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Emirdağ'da kafa kafaya çarpışan iki araçta 4 kişi yaşamını yitirdi

Emirdağ - Yunak yolunun Hisar köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti; ekipler bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Emirdağ'da kafa kafaya çarpışan iki araçta 4 kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, Hisar köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Olayda, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobilin karıştığı belirtildi.

can kaybı ve kurtarma çalışmaları:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonucunda araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İlk müdahaleyi yapan ekipler araç içindeki durumun değerlendirilmesi ve olay yerinin güvenliğinin sağlanması için çalışma yürüttü.

inceleme ve yol durumu:

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaza nedeniyle Emirdağ - Yunak karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgedeki ekiplerin incelemeleri ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Afyonkarahisar&#039;da katliam gibi kaza: 4 ölü

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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