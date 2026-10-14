Emniyet müdüründen şube ziyaretleri: yerinde değerlendirme

İl müdürünün yerinde incelemesi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emniyet bünyesindeki şube müdürlüklerinin çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme kapsamında düzenlenen program Polisevi Şube Müdürlüğü alanında gerçekleştirildi.

Ziyaretin kapsamı:

Çağlar, ziyaret sırasında Güvenlik, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Trafik Denetleme ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüklerinde görevli personelle bir araya geldi. İlgili birimlerden yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerine dair bilgi alındı.

Değerlendirme ve görüş alışverişi:

İl Emniyet Müdürü Çağlar, birimlerin mevcut uygulamalarını değerlendirdi ve personelin görüşlerini dinledi. Program, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve personel arasında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

BİLECİK EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAĞLAR’DAN BİRİMLERE İNCELEME