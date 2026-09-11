Endemik vadi'de diplomasi: büyükelçi eşleri Ankara'nın doğal mirasını gezdi

Endemik Vadi'de diplomatik ziyaret

Pursaklar Belediyesi tarafından kazandırılan Endemik Vadi, ilçenin doğal ve kültürel değerlerini koruma çabalarının sahnelendiği bir merkez olarak büyükelçi eşlerini ağırladı. Ziyaret kapsamında konuklara vadi içindeki çalışmalar anlatıldı, bölgedeki ekolojik çeşitlilik ve yerel miras öne çıkarıldı.

vadi tanıtımı ve koruma çalışmaları:

Endemik Vadi, Ankara'nın endemik bitki ve hayvan türlerinin yanı sıra ata tohumları için de bir koruma alanı olarak hizmet veriyor. Ziyaret sırasında konuklara vadide yürütülen projeler ve uzun vadeli koruma hedefleri hakkında bilgi verildi. Rehberlerin aktardığı bilgilerle, katılımcılar bölgedeki tür çeşitliliğinin korunmasının yerel ekosistem ve kültürel belleğe katkısını dinledi.

ankara'nın 4 beyazı ve kedi tesisi ziyareti:

Programın önemli bir bölümünde, misafirlere Ankara'nın 4 beyazı olarak tanımlanan Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi ve Ankara Güvercini yakından tanıtıldı. Ardından Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Ankara Kedisi Koruma, Tanıtma ve Yaşatma Tesisi ziyaret edildi; burada koruma altında tutulan Ankara kedileri incelendi ve tesisin işleyişi ile bakım, kısırlaştırma ve eğitim çalışmalarına dair uygulamalar paylaşıldı.

Ziyarette ayrıca Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği aracılığıyla gerçekleştirilen temaslar ön plana çıktı; bu temaslar, yerel doğa koruma ile kültürel diplomasi arasında köprü kurulmasına imkan sağladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ziyaretle ilgili duygularını şöyle ifade etti: "Endemik Vadimizde ve Ankara Kedisi Koruma, Tanıtma ve Yaşatma Tesisimizde Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği, büyükelçi eşlerini misafir ettik. Kendilerine Ankara’nın doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini ve özellikle Ankara kedimizi yakından tanıtma fırsatı bulduk. Kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ankara’mızın ve Pursaklar’ımızın sahip olduğu doğal, kültürel ve yerel değerleri kendileriyle paylaşmak bizim için çok anlamlıydı. Nazik ziyaretlerinin bizleri son derece memnun ettiğini ifade ediyor, tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Görüşme, yerel yönetimlerin doğa koruma ve kültürel miras tanıtımında oynadığı rolü diplomatik kanallarla güçlendirme yönünde somut bir adım olarak değerlendirildi. Konukların bölgeden ayrılırken gösterdikleri ilgi, benzer programların sürdürülebilirlikle bağını kuvvetlendirme potansiyeline işaret etti.

Etkinlik, hem Pursaklarʼın doğal zenginliklerinin tanıtımı hem de belediyenin koruma projelerine dış paydaşların dikkatini çekmesi açısından önemli bir örnek oluşturdu.

PURSAKLAR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEYE KAZANDIRILAN VE ANKARA’NIN, DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ENDEMİK VADİ, BÜYÜKELÇİ EŞLERİNİ AĞIRLADI.