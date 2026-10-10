Ender Arslan 2010’un unutulmaz finalini ve takım bağını anlattı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda elde ettiği gümüş madalya, takımda yer alan ve bugün yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Ender Arslan için hâlâ canlı bir hatıra. Turnuvanın zorlu hazırlık sürecinden sahadaki dayanışmaya kadar pek çok anıyı bir arada taşıdığını söyleyen Arslan, o dönemin en belirleyici unsurunu güven ve arkadaşlık olarak tanımlıyor.

yarı finalin son dakikaları:

Arslan, Sırbistan ile oynanan yarı final maçının son anlarını anlatırken duygularını saklamadı. "O an hâlâ gözümün önünde" diye başlayan sözlerinde, Kerem Tunçeri’nin son saniyedeki turnikesinin kendisinde bıraktığı etkiyi vurguladı. Orta sahada izlediğini ve Kerem’in attığı topun tam çerçevenin ortasında olduğunu hatırlatan Arslan, o anki sevinç ve coşkunun unutulmaz olduğunu belirtti. Maçın ardından yaşanan kutlamaların şehirde nasıl karşılandığını da aktardı: otobüsün yolda hareket edemediğini, E-5’in üstünde adeta bir insan seli oluştuğunu anlattı.

takım ruhu ve jenerasyon karşılaştırması:

Turnuvadan önce takımın hazırlık maçlarında ve sakatlıklardan ötürü zorluk yaşadığını söyleyen Arslan, asıl farkın turnuva sürecinde ortaya çıktığını söyledi. O dönemdeki kadronun en güçlü yanı olarak birbirlerine olan güven ve kenetlenme duygusunu öne çıkaran Arslan, mevcut milli jenerasyonla açık bir paralellik kuruyor. "Bugünkü takımla hiçbir farkımız yok" diyerek, her iki dönemde de oyuncuların ay-yıldız için aynı fedakârlığı gösterdiğini ve hedef birliğinin benzer olduğunu ifade etti.

final ve kişisel değerlendirme:

Finalde ABD’ye kaybedilen maça ilişkin değerlendirmesinde, takımın maç öncesi özgüvenini ve yorgunluğun etkisini dile getiren Arslan, kısa bir dinlenmenin belki farklı bir sonuç getirebileceğini düşündüğünü söyledi. Maçın bitiminde hissedilen burukluğa rağmen, elde edilen dünya ikinciliğinin büyüklüğünü kabul ediyor; bunun hem bireysel hem de kolektif olarak tatmin edici bir başarı olduğunu belirtiyor. Ayrıca milli takım kariyerinde tek bir an seçmenin zor olduğunu, Japonya’daki Dünya Şampiyonası ve 2009 Avrupa Şampiyonası gibi dönemlerin, antrenmanlardan zor günlerdeki dayanışmaya kadar pek çok değeri barındırdığını anlattı.

Ender Arslan için milli takımla geçirilen günlerin her biri ayrı bir değere sahip; hem sahadaki performanslar hem de takım içindeki destek anları, bugün anımsanıp konuşulmaya devam ediyor.

ENDER ARSLAN