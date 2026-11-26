Balıkesir Büyükşehir Meclisi 2027 bütçesini onayladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı ikinci oturumunda Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından sunulan 2027 mali yılı gelir-gider bütçesini oy birliğiyle kabul etti. Toplantı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşirken, Akın kabul edilen bütçenin şehrin önceliklerine göre hazırlandığını ve mali disipline vurgu yaptıklarını belirtti.

meclis sunumu ve öncelikler:

Başkan Akın, bütçe sunumunda Balıkesir’in ortak bir payda olduğunu vurgulayarak tüm siyasi görüşlerden meclis üyelerinin kentin hizmetine odaklandığını söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren mazeret yerine çözüm üretme yaklaşımı benimsediklerini; kaynakların şeffaf şekilde yönetilmesinin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Akın ayrıca, bütçenin hazırlanmasında tasarruf tedbirleri ve mali disiplinin temel alındığını belirterek, 20 ilçeye kalıcı eser kazandırma hedefinin devam edeceğini kaydetti.

geçmiş döneme ilişkin borç ve harcama analizi:

Meclise sunulan verilerde, BASKİ ve şirketler hariç sadece Büyükşehir Belediyesine ait borç seyrine dikkat çekildi. 2019–2022 döneminde belediye borcunun 2022 sonunda 1,31 milyar lira seviyesinde olduğu, ancak 2023 yılında harcamalarda yaşanan artışla beraber bu rakamın bir yılda yüzde 586 artarak 8,99 milyar liraya çıktığı ifade edildi. Aynı yıl için gelir 5,17 milyar lira iken harcama 8,09 milyar lira olarak gösterildi ve 2,92 milyar lira açık oluştu.

2024 yılı sonu itibarıyla ise bütçe açığının 3,45 milyar liraya ulaştığı ve BASKİ ile şirketler hariç toplam Büyükşehir borcunun 13,84 milyar lira seviyesine çıktığı raporda yer aldı. Akın, rakamların geçmişi yargılamak için değil, geleceği planlamak için kullanılması gerektiğini vurguladı.

tasarruf, performans sonuçları ve 2027 hedefleri:

Akın, görev dönemlerinde kullandıkları finansman kaynaklarının düzenli ödendiğini ve bu ödemelerin değerlendirme dışı tutulduğunu belirterek devralınan borç stokunun değişken faiz ve kur hareketlerine karşı korunamamış olmasının ilave yük yarattığını dile getirdi. Bu çerçevede, uygulanan tasarruf tedbirleri ve önceliklendirme sayesinde mali tablonun dengelenmeye başlandığını söyledi.

2025 mali yılında alınan sonuçlara göre gelirlerin 11,93 milyar liraya yükseldiği, giderlerin 13,60 milyar lirada tutulduğu ve böylece bütçe açığının bir önceki yıla göre yüzde 51,87 oranında azalarak 1,66 milyar liraya gerilediği açıklandı. Ayrıca, BASKİ ve şirketler hariç Büyükşehir borcunun ilk kez 13,84 milyar liradan 13,65 milyar liraya indirilmesi sağlandığı ifade edildi.

2026 yılsonu projeksiyonunda, gelirlerin 16,25 milyar lira ve giderlerin 16,58 milyar lira öngörüldüğü, aradaki farkın yaklaşık 330 milyon lira seviyesine çekildiği belirtildi. 2027 bütçesi ise denk bütçe yaklaşımıyla 24 milyar lira gelir ve gider olarak hazırlandı ve aynı mali disiplinle uygulanacağı taahhüt edildi.

Akın, sözlerini Balıkesir’e ve hemşehrilere yönelik selamlarıyla sonlandırdı; geçmişin finansman yükünü hafifletme, kaynakları titizlikle koruma ve 20 ilçeye nüfuz edecek yatırımları sürdürme kararlılığını yineledi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE, BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN’IN SUNUMUYLA GÖRÜŞÜLEN 2027 YILI BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI.