Hükümet uyum sürecini hızlandırdığını açıkladı

Bakan Şimşek, MSCI uyum sürecine ilişkin olarak hükümetin kısa vadede bir dizi düzenleme ve denetim adımı attığını belirtti. Bakan, "Ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız" ifadesiyle sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Mevzuatın güçlendirilmesi ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Denetim, yaptırım ve portföy sınırlamaları:

Sermaye piyasalarında şeffaflık ve piyasa bütünlüğünü korumaya yönelik somut tedbirler hayata geçirildi. Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdikleri işlemler, fon portföy değerinin yüzde 20’si gibi bir üst sınıra bağlandı. Bu düzenleme, ilişkili taraf işlemlerinin portföyü orantısız şekilde etkilemesini engellemeyi amaçlıyor.

Ayrıca SPK tarafında yürütülen soruşturmalar sonucunda 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulanırken, 319 kişinin sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edildi. Bakan Şimşek, SPK’nın bu süreçte ciddi bir çalışma ortaya koyduğunu kaydetti.

Yapay zeka erken uyarı sistemi ve hukuki düzenlemeler:

Manipülasyona karşı teknoloji tabanlı önlemler de gündemde. SPK, TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliği yaparak yapay zeka destekli bir erken uyarı sistemi kurmayı planlıyor. Bu sistem, anormal işlem örüntülerini tespit ederek müdahaleyi hızlandırmayı hedefleyecek.

Bunun yanı sıra SPK’nın tasfiye yetkileri güçlendiriliyor ve zararların tazminine yönelik düzenlemeler mevzuata kalıcı olarak taşınıyor. Bakan, bu mekanizmaların daha önce olsa da şimdi kalıcı düzenlemelerle desteklendiğini belirtti.

Uluslararası takvimle ilgili olarak Şimşek, MSCI yetkilileriyle önce Londra sonra New York’ta görüşmeler yapılacağını; Hazirana kadar süre verilmiş olmasına rağmen beklemeyeceklerini söyledi. Mevzuat eksikliklerinin en geç önümüzdeki yılın başında tamamlanacağını ve uygulama ile denetimde birçok adım atıldığını ifade etti.

Şimşek’in açıklamaları, yatırımcı güvenini tesis etmeye ve MSCI uyum sürecinde ortaya çıkan açıkların kapatılmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Uygulama detayları ve zamanlama, önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemelerle netleşecek.

Bakan Şimşek: "MSCI uyum süreci ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim: Ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız"