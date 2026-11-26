Dar alandaki fon sorunu ve çözüm adımları

Bakan Şimşek, "Sınırlı sayıda dar bir alanda bir sorunla karşı karşıyayız, sorunu büyüten fon meselesinin küresel olumsuz konjonktüre denk gelmesi beklentileri bozdu" diyerek problemin çerçevesini çizdi. Açıklamada, durumun geniş çaplı bir krizden ziyade belirli bir alana yoğunlaştığı vurgulandı.

Kapsam ve nedenler:

Şimşek, sorunun kaynağını kök nedenlere inerek tespit ettiklerini ve gerekli adımları attıklarını belirtti. Bakan "Bunu yapısal çözümlerle gidereceğiz, kök sebeplere indik ve gereğini yaptık. Bu dönemde negatif servet etkisi söz konusu oldu" ifadeleriyle, küresel zamanlamanın yerel beklentiler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. Açıklama, yaşanan sıkıntının esasen fon temini ve zamanlamasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığını işaret ediyor.

Alınan önlemler ve uygulama şekli:

Şimşek, müdahale paketinin uygulama detaylarını da paylaştı. Buna göre Hazine kaynakları kullanılmadan, kurumların kendi öz kaynaklarından sağlanacak 35 milyar lira tutarında kredi mekanizması oluşturuldu. Kredisinin koşulları arasında 6 ay ana para ödemesiz dönem ve 24 veya azami 48 aylık kredi vadesi yer alıyor. Bu düzenlemenin amaçlandığı şekilde likiditeyi rahatlatması ve kısa vadeli beklenti bozulmalarını azaltması hedefleniyor.

Şimşek, atılan adımların takip edileceğini ve gerekmesi halinde ek tedbirlerin devreye alınacağını ifade etti. Açıklama, hükümetin sorunu sınırlı bir alanda tespit edip yapısal çözümlerle müdahale etme yönündeki yaklaşımını özetliyor.

Bakan Şimşek: "Sınırlı sayıda dar bir alanda bir sorunla karşı karşıyayız, sorunu büyüten fon meselesinin küresel olumsuz konjonktüre denk gelmesi beklentileri bozdu"