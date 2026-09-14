Gençlere roundnet ile uluslararası fırsat: Atatürk Üniversitesi ROUND-UP projesini koordine edecek

Atatürk Üniversitesi uluslararası gençlik projelerine bir yenisini ekliyor

Atatürk Üniversitesi, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları çerçevesinde yürüttüğü çalışmalara bir yeni proje daha ekledi. Üniversitenin koordinatör olduğu ROUND-UP - Empowering Youth through Roundnet başlıklı proje, değerlendirmeler sonucunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı. Proje, Erasmus+ KA220‑YOU Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları kapsamında desteklenecek.

Toplam 250 bin avro bütçeyle ve 24 ay süreyle yürütülecek proje, gençlik çalışmalarında kaliteyi, yenilikçiliği ve kapsayıcılığı artırmayı hedefliyor. Fiziksel ve zihinsel esenlik, farklı sosyal ve coğrafi koşullardaki gençlerin katılım fırsatlarının güçlendirilmesi projenin ana odakları arasında yer alıyor.

projenin ortakları ve yürütücülüğü:

Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek ROUND-UP projesine Polonya, Avusturya ve Romanya’dan kurumlar ortak olacak. Proje, farklı ülkelerin gençlik çalışmaları ve spor alanındaki deneyimlerini bir araya getirerek uluslararası iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede gençlerin yeni öğrenme, katılım ve iş birliği fırsatlarına erişimi artırılacak.

Projeyi akademik ve idari olarak Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Yunus Sinan Biricik ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Çağdaş Öncü birlikte yürütecek. Spor bilimleri, gençlik çalışmaları, uluslararasılaşma ve kırsal gençlik çalışmaları alanlarındaki akademik ve uygulama deneyimleri proje kapsamında bir araya getirilecek.

roundnet: sporun ötesinde bir gençlik aracı:

Projenin merkezinde Roundnet sporu yer alıyor. Takım çalışmasını, iletişimi ve sosyal etkileşimi öne çıkaran Roundnet; düşük maliyetli, kolay uygulanabilir ve farklı katılımcı profillerine uyarlanabilir bir yapı sunuyor. ROUND-UP, sporu yalnızca fiziksel aktivite olarak görmeyip; liderlik, iş birliği, özgüven, aidiyet ve aktif katılım becerilerini geliştiren bir öğrenme aracı olarak kullanmayı hedefliyor.

Bu yaklaşım, gençlerin hem sportif hem de sosyal gelişimini destekleyecek etkinlik ve eğitimlerle somutlaştırılacak. Proje faaliyetleri üniversite ortamının yanı sıra kırsal alanlara da taşınarak şehir ve kırsal bölgelerde yaşayan gençler arasındaki fırsat farklılıklarının azaltılmasına özel önem verilecek.

akran liderliği ve gençlerin uluslararası hareketliliği:

ROUND-UP’un öne çıkan bir diğer özelliği, üniversite öğrencilerinin süreçte sadece katılımcı değil, aynı zamanda akran liderleri ve uygulayıcılar olarak yer alması. Atatürk Üniversitesi öğrencileri, uluslararası eğitim ve gençlik faaliyetlerine katılarak farklı ülkelerden akranlarıyla deneyim paylaşma imkânı bulacak.

Bu katılım, öğrencilerin liderlik, iletişim, takım çalışması, kolaylaştırıcılık ve sosyal sorumluluk alanlarında yeni yetkinlikler kazanmasını amaçlıyor. Ayrıca Avrupa’da gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığıyla kültürlerarası iletişim, uluslararası ekiplerde çalışma deneyimi ve gönüllülük fırsatları da sağlanacak.

Proje kapsamında kazanılan bilgi ve deneyimlerin, öğrenciler aracılığıyla bölge gençleriyle paylaşılması planlanıyor; böylece üniversitede edinilen kazanımlar yerel düzeyde de etkili hale getirilecek.

çıktılar ve sürdürülebilirlik:

ROUND-UP projesinin sonunda geliştirilecek yöntem ve eğitim materyalleri açık erişimli olarak paylaşılacak. Bu sayede ortaya çıkan yaklaşım, farklı üniversiteler, gençlik kuruluşları ve spor alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından kullanılabilecek ve projenin etkisi süre bitiminden sonra da devam edebilecek.

Atatürk Üniversitesi, bu tür projelerle öğrencilerine akademik eğitimlerinin ötesinde uluslararasılaşma, liderlik, gönüllülük ve aktif vatandaşlık alanlarında gelişim imkânları sunmayı ve bölge gençlerini Avrupa düzeyinde fırsatlarla buluşturmayı sürdürmeyi hedefliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ULUSLARARASI PROJE ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. ÜNİVERSİTEMİZİN KOORDİNATÖR KURULUŞ OLARAK YER ALDIĞI "ROUND-UP-EMPOWERİNG YOUTH THROUGH ROUNDNET" BAŞLIKLI ERASMUS+ KA220-YOU GENÇLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI PROJESİ, TÜRKİYE ULUSAL AJANSI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA HİBE ALMAYA HAK KAZANDI.