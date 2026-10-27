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Engelleri aşan hikâye Bakü'de umut mesajı verdi

Bakü'de düzenlenen gecede 'Buğday Tanesi' filmi gösterildi; Serkan Bayram’ın hayat hikâyesi, engellere karşı umut ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgulandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Engelleri aşan hikâye Bakü'de umut mesajı verdi

Bakü gecesinde buğday tanesi gösterimi:

Kusursuz Konuşma ve Psikoloji Merkezi tarafından engelli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen gecede, Buğday Tanesi filmi izleyiciyle buluştu. Programa iş dünyası temsilcileri, milletvekilleri ve sanat çevresinden çok sayıda isim ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

film ve verilen mesajlar:

Buğday Tanesi, bebekken geçirdiği yangında ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayramın hayat hikâyesini anlatıyor. Film, Bayram’ın yaşadığı zorluklarla başa çıkma biçimini ve hayata sıkı tutunuşunu, engelleri aşma ve umut temaları üzerinden aktardı.

etkinlikte vurgulanan kardeşlik ve çalışmalar:

Programda konuşan Serkan Bayram, engelsiz, barış içinde ve iyiliğin hâkim olduğu bir dünya için yürüttüğü çalışmaları anlattı. Bayram ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlara değinerek şu ifadeleri kullandı: İki devlet, tek milletiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz ezelden ebede kadar sürecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği.

Gece, hem kişisel dayanışma hem de kültürel yakınlaşma mesajları taşıdı; katılımcılar filmin engellere yönelik farkındalığı artırma hedefini önemsedi. Etkinlik, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sosyal ve insani bağlarını güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi.

AZERBAYCAN&#039;IN BAŞKENTİ BAKÜ&#039;DE DÜZENLENEN GECEDE, AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM&#039;IN...

AZERBAYCAN'IN BAŞKENTİ BAKÜ'DE DÜZENLENEN GECEDE, AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM'IN HAYAT HİKÂYESİNİ ANLATAN "BUĞDAY TANESİ" FİLMİ GÖSTERİLDİ. ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNİN KATILDIĞI PROGRAMDA TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ VURGULANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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