Ümraniye’de şiir gençlerin sahnesi oldu

Ümraniye'de liseler arası şiir coşkusu devam ediyor:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırımın katılımıyla düzenlenen törende bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Liseler Arası Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması coşkuyla tamamlandı. Gençlerin sahnedeki performansları salonda duygulu ve sıcak anlar oluşturdu.

kültür buluşması ve şiir seçkisi:

Programda Mehmet Âkif Ersoy, Cahit Sıtkı Tarancı ve Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri gençlerin yorumlarıyla yeniden hayat buldu. Etkinlik, şair ve yazar Özcan Ünlüün katılımıyla renklendi; Ünlü, gençlerin şiire olan ilgisini ve edebiyatın birleştirici rolünü öne çıkardı.

dereceler ve ödüller:

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini İsmet Yıldırım ve protokol üyelerinden aldı. Birinciliğe Nabila Alıcı Lisesi'nden İnci Balcı, ikinciliğe Asiye Ağaoğlu Lisesi'nden Alperen Özcan ve üçüncülüğe Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Müberra Gösterit layık görüldü.

Törende konuşan Başkan Yıldırım, şiddetin alternatif olarak sunulmaya çalışıldığı bir dönemde gençleri şiir ve edebiyatla buluşturmanın en büyük kazanım olduğunu belirtti. Yıldırım, her duygunun en güzel telaffuz biçiminin şiir olduğunu ve gençlerin sahnedeki medeni cesaretinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ve programa katkı sunan öğretmenler ile ailelere teşekkür edildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve genç katılımcıların neşesiyle sona erdi, etkinlik bölgedeki edebiyat ortamına canlılık kattı.

BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLAN VE RENKLİ ANLARIN YAŞANDIĞI YARIŞMADA DERECEYE GİREN LİSELİ GENÇLERİN ÖDÜLLERİ ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM VE PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLDİ.