Taşkısığı ve Karakamış'ta minikler Karagöz ve Hacivat'la buluştu

Etkinliğin düzenlenişi:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal bölgelerdeki ilkokul öğrencilerinin sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen Bir Hikaye Bin Neşe projesinin ilk durağı Adapazarı'ndaki Taşkısığı İlkokulu ve Karakamış İlkokulu oldu. Öğrenciler, yazarlığını ve yönetmenliğini Seçkin Bayramoğlu'nun üstlendiği "Salıncak" adlı Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gösterisini ilgiyle izledi.

Gösterinin içeriği ve hedefi:

Oyun boyunca minik izleyicilere; doğa ve çevre bilinci, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve aile kavramı gibi temel konularda bilgilendirmeler yapıldı. Sahne ve anlatım dili, kırsal bölgelerdeki çocukların yaşamına ve algısına uygun şekilde seçildiği için katılım ve dikkat yüksek oldu.

Etkinlik sonrası uygulamalar:

Gösterilerin sonunda ağız ve diş sağlığının önemine vurgu yapılırken öğrencilere ağız hijyenini pekiştirmek amacıyla diş fırçası seti hediye edildi. Proje, hem kültürel mirası yaşatmayı hem de temel sağlık ve çevre bilinçlendirmesini bir arada sunmayı hedefliyor.

KIRSAL BÖLGELERDE YAŞAYAN İLKOKUL ÇOCUKLARININ SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA "BİR HİKAYE BİN NEŞE" PROJESİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE MİNİK ÖĞRENCİLER KARAGÖZ VE HACİVAT GÖLGE OYUNU GÖSTERİSİYLE BULUŞTU.