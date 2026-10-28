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Engelleri sahnede aşan öğrencilerin cumhuriyet coşkusu

Tilkisüleymaniye Engelli Bakım Merkezi öğrencileri, şiirler, halk oyunları ve ritim gösterileriyle 29 Ekim'de aileleriyle birlikte bayram sevincini paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Engelleri sahnede aşan öğrencilerin cumhuriyet coşkusu

Tilkisüleymaniye Engelli Bakım Merkezi'nde coşkulu 29 Ekim kutlaması

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Tilkisüleymaniye Engelli Bakım Merkezi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için merkez binasında bir araya geldi. Etkinlik, şiirlerden halk oyunlarına, ritim gösterilerinden ortak finale kadar uzanan zengin bir programla gerçekleştirildi.

gösterilerde duygu ve coşku:

Programda özel öğrenciler, hazırladıkları Cumhuriyet şiirlerini ezbere ve büyük bir özgüvenle okudu. Şiirlerin ardından sahneye çıkan topluluklar, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Efe'nin halk oyunları gösterisi, performansın ritmi ve görselliğiyle dikkat çekti; ritim grubunun enerjik sunumu da beğeni topladı.

Etkinlik boyunca sahnede yer alan öğrencilerin her adımı, aileleri ve davetliler tarafından desteklendi. Merkezde hazırlanan gösteriler, hem coşku hem de zaman zaman duygusal anlar yaşattı; katılımcılar sevincini ve gururunu gizleyemedi.

toplu final ve bayraklarla kutlama:

Programın finalinde öğrenciler, öğretmenler, aileler ve davetliler birlikte sahneye çıkıp, ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde müzikle dans etti. Bu toplu görüntü, Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve paylaşım ruhunu somutlaştırdı.

Merkez yetkilileri ve katılımcılar, böyle anlamlı günlerde özel eğitim kurumlarının sunduğu fırsatların önemine değindi. Kutlama, hem öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine hem de ailelerin bir arada, gurur dolu anlar yaşamasına zemin hazırladı.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ TİLKİSÜLEYMANİYE ENGELLİ BAKIM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ, ŞİİRLER, HALK OYUNLARI...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ TİLKİSÜLEYMANİYE ENGELLİ BAKIM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ, ŞİİRLER, HALK OYUNLARI VE RİTİM GÖSTERİLERİYLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI. TÜRK BAYRAKLARI EŞLİĞİNDE SAHNEYE ÇIKAN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ, BAYRAM SEVİNCİNİ BİRLİKTE YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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