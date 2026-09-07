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Engellinin görüntülü ihbarı, Başakşehir'de 55 araca ceza

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde parklar yüzünden ilerleyemeyen engelli vatandaşın görüntülü ihbarı sonrası 55 araca 68 bin 530 lira ceza kesildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:53

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Engellinin görüntülü ihbarı, Başakşehir'de 55 araca ceza

Başakşehir'de ihbarla başlayan denetim

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde, tekerlekli sandalye kullanan bir vatandaşın güzergahını kapatan araçlar nedeniyle yaşadığı güçlük cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaş, yaşadığı mağduriyeti kaydederek Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu; görüntüler yetkililere iletildi.

İhbarın içeriği:

Kayda yansıyan görüntülerde tekerlekli sandalye ile ilerlemeye çalışan vatandaşın park halindeki araçların önünü kapaması nedeniyle zorluk yaşadığı görülüyor. Görüntülü ihbar, bölgedeki trafik ekiplerini harekete geçirdi ve polis ekipleri belirtilen noktada inceleme başlattı.

Uygulanan cezalar ve yasal dayanak:

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli trafik ekipleri, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde iki ayrı zaman diliminde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde yasak park halinde tespit edilen 55 araca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61'inci maddesi kapsamında toplam 68 bin 530 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Görüntülerde hem ihbar anı hem de trafik ekiplerinin bölgedeki denetim ve işlem süreçleri yer alıyor. Vatandaşın kaydettiği video, erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekerken ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yasak parka yönelik yaptırımlar uygulanmış oldu.

HATALI PARK EDİLEN ARAÇLAR NEDENİYLE TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN ENGELLİ BİR...

HATALI PARK EDİLEN ARAÇLAR NEDENİYLE TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN ENGELLİ BİR VATANDAŞ, YAŞADIĞI MAĞDURİYETİ POLİS EKİPLERİNE İHBARDA BULUNDU. YASAK PARK HALİNDEKİ 55 ARACA TOPLAM 68 BİN 530 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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