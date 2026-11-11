Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda dört köpeğin bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

görüntülerde ne görülüyor:

Kayıtlarda saldırıya karışan köpeklerin pitbull, av köpeği ve iki süs köpeği olduğu, çocuğun bulunduğu noktaya doğru köpeklerin geldiği anlar net şekilde görülüyor.

olay sırasında çevredeki durum:

Görüntülerde olayın yaşandığı noktaya doğru koşan bir kişi ve sonrasında bölgeye toplanan vatandaşların olduğu görülüyor. Kamera kaydı, anın gelişimini ve çevredeki müdahale çabalarını belgeliyor.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE DÖRT KÖPEĞİN BİR ÇOCUĞA SALDIRDIĞI OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.