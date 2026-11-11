Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme

olay yeri ve müdahale:

Olay, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde gerçekleşti. Bölgedeki kuyuda bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine ekipler adrese sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda çalışma başlattı. Müdahale sırasında Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri de görev aldı.

tespit ve adli işlem:

Kuyudan çıkarılan 50'li yaşlardaki kişinin bir süre önce hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE 3 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.