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Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme

İzmir Konak Umurbey Mahallesi'nde 3 metre derinliğindeki kuyuda bulunan 50'li yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiği, otopsi için morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme

olay yeri ve müdahale:

Olay, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde gerçekleşti. Bölgedeki kuyuda bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine ekipler adrese sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda çalışma başlattı. Müdahale sırasında Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri de görev aldı.

tespit ve adli işlem:

Kuyudan çıkarılan 50'li yaşlardaki kişinin bir süre önce hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

İZMİR&#039;İN KONAK İLÇESİNDE 3 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE...

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE 3 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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