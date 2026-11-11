Güllü dosyasında çözülmeyi bekleyen ses kayıtları

uzman raporları ve kayıtların içeriği:

Yalova'da 26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut (Güllü) ile ilgili soruşturmada, ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman görüşü hazırlandı. İlk rapor 28 Ekim 2026 tarihinde adli ses ve görüntü incelemeleri ile kriminalistik alanında çalışan uzmanlarca, ikinci rapor ise ses mühendisi Mustafa Arapoğlu tarafından 6 Kasım 2026 tarihinde düzenlendi.

Arapoğlu'nun dökümünde kamera kayıtlarındaki konuşmalar dakika ve saniye bilgileriyle çözümlendi. Kaydın farklı bölümlerinde "Ben kapattım kameraları", "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" gibi ifadelerin yanı sıra Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak" sözleri yer aldı. Kaydın ilerleyen kısmında "Atla camdan" gibi yönlendirme şeklinde yorumlanan ifadeler ve kayıt sonuna doğru Güllü'ye atfedilen bir "Ah" sesi ile çarpma sesleri kaydedildi. Rapor, 5 dakika 29. saniyede Tuğyan'a atfedilen "Koş annem yok koş" sözlerini de içeriyor.

erkek sesi tespiti ve belirsizlik:

Uzman raporlarında kayıtlar içinde erkek sesine atfedilen bir dizi konuşma bulunduğu belirtildi. İlk raporda erkek sesine atfedilen ifadeler arasında "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" gibi sözler yer alırken; ikinci raporda erkek sesine atfedilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözleri öne çıktı. Her iki rapor da sesin bir erkeke ait olduğuna işaret etmesine karşın, bu sesin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadığını vurguladı.

teknik bulgular ve adli öneriler:

Ses kayıtlarının olayın aydınlatılmasında önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tek başına bu kayıtların olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağını belirtti. İkinci rapor ayrıca, olay yerinde bildirilen sigara izmaritinin delil zinciri ve muhafaza koşulları uygun görülürse DNA incelemesine tabi tutulması önerisinde bulundu. Uzmanlar, ayrıca Güllü'nün kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının da uzmanlarca değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

avukatların başvurusu ve soruşturmada yeni adımlar:

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, hazırlanan iki uzman raporunun ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Suç duyurusunda, kayıtlarda yer alan erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği iddia edildi.

Avukatların, kayıtlarda ismi geçen Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Soruşturma ve raporların bulguları mahkemenin nihai değerlendirmesine sunulacak.

Hatırlatmak gerekirse, davada Tuğyan Ülkem Gülter, 9 Ekim 2026 tarihinde üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Uzmanlar, teknik incelemelerin kişilerin hukuki sorumluluklarını belirlemeye tek başına yeterli olmayacağını ifade ederek, kesin sonucun mahkeme sürecinde ortaya çıkacağını belirtiyorlar.

MERT ERDOĞAN