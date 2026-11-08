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Kütahya ormanında bulunan 40 santimetrelik dedebölük dikkat çekti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kayarası köyü yakınlarında yürüyüş yapan Erdal Günay, ormanda yaklaşık 39-40 santimetre boyunda nadir bir dedebölük mantarı keşfetti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya ormanında bulunan 40 santimetrelik dedebölük dikkat çekti

keşif anı:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyü yakınlarında ormanlık arazide yürüyüşe çıkan Erdal Günay, yol kenarında dikkatini çeken bir cisme yaklaşarak şaşırtıcı bir keşif yaptı. Karşılaştığı yapı yaklaşık 39-40 santimetre uzunluğunda olup, yörede "dedebölük" adıyla bilinen nadir bir mantar formu olarak nitelendirildi.

gözlemler ve tepki:

Günay keşif anında duyduğu şaşkınlığı gizleyemediğini belirtti; doğada bu boyutlarda bir kütleye rastlamanın kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti. Olay, bölgedeki yürüyüş rotalarında karşılaşılan olağan dışı buluntular arasında öne çıktı.

Buluntu, hem yerel doğa meraklılarının ilgisini çekti hem de yörede nadir görülen mantar oluşumlarına ilişkin dikkatleri yeniden topladı. Keşif, Kayarası yakınlarındaki ormanlık alanın özellikle doğa yürüyüşleri sırasında beklenmedik sürprizler barındırabildiğini gösterdi.

TAVŞANLI İLÇESİNE BAĞLI KAYARASI KÖYÜ YAKINLARINDA ORMANLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ YAPAN ERDAL GÜNAY...

TAVŞANLI İLÇESİNE BAĞLI KAYARASI KÖYÜ YAKINLARINDA ORMANLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ YAPAN ERDAL GÜNAY, YAKLAŞIK 40 SANTİM BOYUTUNDA "DEDEBÖLÜK" OLARAK BİLİNEN NADİR BİR BULUNTUYA RASTLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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