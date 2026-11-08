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Karabük’te aynı anda sonbahar ve kış manzaraları

Karabük'te yüksek kesimler karla beyazlarken Yenice ormanları sonbaharın sarı, kırmızı ve yeşil tonlarıyla renkleniyor; kent iki mevsimi aynı anda yaşıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük’te aynı anda sonbahar ve kış manzaraları

Karabük doğal kontrastıyla görenleri etkiliyor:

Karabük’ün bazı bölümlerinde kışın ilk etkileri görülürken, diğer yamaçlarda sonbaharın sıcak renkleri hakim. Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı kentte bu yıl aynı coğrafyada iki farklı mevsim bir arada yaşanıyor.

Yenice ormanlarında sonbaharın zengin paleti:

Yenice ilçesindeki geniş orman örtüsünde ağaçlar sarı, turuncu, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek görsel bir tablo oluşturuyor. Yaprakların renk değişimi doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor; bölgedeki manzaralar hazan mevsiminin bütün inceliklerini sunuyor.

safranbolu ve eflani’de beyaz örtü hakim:

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde Safranbolu ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar, ormanlık alanlar ve yayla köylerini beyaza bürüdü. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu’da tarihi konakların çatılarında oluşan kar tabakası kentin tarihî dokusuyla birleşen kış manzaraları yarattı.

Kar yağışı bazı yerlerde yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı; bu durum yüksek kesimlerde kış mevsiminin etkisini belirginleştiriyor. Eflani’de de yüksek alanlarda yeni başlayan kış görüntüleri oluştu.

Sonuç olarak Karabük’te aynı bölgenin farklı noktalarında eşzamanlı olarak görülen sonbahar ve kış, kente zengin bir doğa çeşitliliği ve fotoğrafik fırsatlar sunuyor. Hem renklerin hem de karın bir arada bulunduğu manzaralar ziyaretçilere farklı mevsim hissi yaşatıyor.

KARABÜK&#039;ÜN BİR BÖLÜMÜNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, DİĞER BÖLGELERİNDE SONBAHARIN RENKLERİ DOĞAYA...

KARABÜK'ÜN BİR BÖLÜMÜNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, DİĞER BÖLGELERİNDE SONBAHARIN RENKLERİ DOĞAYA GÜZELLİK KATIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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