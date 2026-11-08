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Kayseri Atletikspor, Antepia'yı üç sette geçerek iddiasını sürdürdü

Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. haftasında Antepia'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri Atletikspor, Antepia'yı üç sette geçerek iddiasını sürdürdü

maç özeti:

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. hafta mücadelesinde Kayseri Atletikspor, sahasında Gaziantep temsilcisi Antepia karşısında etkili bir oyun sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Karşılaşma Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip üst üste aldığı setlerle rakibine şans tanımadı.

maçın kritik noktaları:

Hakemler Alpaslan Gerçel ve Dilek Özaşır yönetimindeki karşılaşmada Kayseri Atletikspor, set boyunca servis ve blok organizasyonlarında dengeyi iyi kurdu. Set skorları ise sırasıyla 25-14, 25-14, 25-15 şeklinde gerçekleşti ve karşılaşma set vermeden tamamlandı.

kadrolar ve oyuncu listesi:

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek.

Antepia: Asyanur, Belinay, Melek Altunkaya, Hayrunnisa Oğuz, İlkay Yılmaz, Buse, Ece Almacıoğlu, Ecrin Kaplan, Zekiye Yağmur Kurt, Kübra Kurtoğlu.

Kayseri Atletikspor'un net set farklılıklarıyla aldığı bu galibiyet, ekip için ligdeki iddiasını koruma açısından önemli bir adım oldu. Maç boyunca dengeli servis ve etkili blok performansı, ev sahibinin üstünlüğünü belirleyen unsurlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP 9. HAFTA KARŞILAŞMASINDA ZİRVE...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP 9. HAFTA KARŞILAŞMASINDA ZİRVE MÜCADELESİ VEREN KAYSERİ ATLETİKSPOR, SAHASINDA GAZİANTEP TEMSİLCİSİ ANTEPİA’YI SET VERMEDEN 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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