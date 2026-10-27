Tomarza’da minikler cumhuriyet kupası için podyuma çıktı

yarışın düzenlenişi ve atmosferi:

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışları, İzzet Özilhan Caddesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte ilköğretim okullarından gelen öğrenciler farklı branşlarda ter döktü ve kıyasıya mücadele ederek izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

ödül töreni ve katılımcılar:

Yarışlarda dereceye giren öğrencilere verilecek kupa ve madalyaların teslimi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek tören sırasında takdim edilecek. Programa Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür organizasyonlar, okullar arası rekabeti ve spor bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor; çocukların fiziksel gelişimi ve takım ruhunun desteklenmesi etkinliğin öne çıkan yönleri arasında yer aldı.

TOMARZA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ İLE TOMARZA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ARASINDA 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI ATLETİZM YARIŞLARI DÜZENLENDİ.