Şirintepe'de birinci basamak sağlık hizmetleri değerlendirmeye alındı

ziyaretin amacı:

Eskişehir Şirintepe Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışma, merkezde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini güçlendirmek amacıyla planlandı. Ziyarette il sağlık yöneticileri ile merkez çalışanları arasında yapıcı bir değerlendirme ortamı oluşturuldu.

saha incelemesi:

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Mustafa Tuzcu eşliğinde yürütülen ziyaret sırasında, birinci basamak sağlık hizmetleri yerinde incelendi. Heyet, merkezdeki hasta karşılama süreçleri, erişilebilirlik ve hizmet sunumundaki uygulamaları gözlemledi ve mevcut uygulamaların güçlendirilmesine yönelik notlar aldı.

çalışan görüşleri ve değerlendirmeler:

Merkezde görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen heyet, personelin talep ve önerilerini dinledi. Görüşmelerde; randevu, hasta yönlendirme ve hizmet kalitesine ilişkin geri bildirimler ele alındı. Yetkililer, vatandaşların sağlık hizmetlerine etkin ve kaliteli şekilde ulaşmasının önemine vurgu yaptı.

Çalışma sürecinde hizmet sunumunun geliştirilmesine yönelik somut alanlar tespit edildi ve bu alanlarda yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde görüş alışverişi sağlandı. Ziyaret, merkezdeki uygulamaların güçlendirilmesi hedefiyle karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Sonuç olarak, yapılan değerlendirme hem hizmet kalitesinin artırılmasına hem de vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesine odaklanan adımların planlanmasına zemin hazırladı.

ŞİRİNTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE, VATANDAŞLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN NİTELİĞİNİ ARTIRMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME YAPILDI.