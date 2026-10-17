Bodrum sokaklarını kadınların ördüğü renkli gölgelikler süsleyecek

Bodrum'da kadın emeği kent estetiğine dönüşüyor

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Atölye Mai iş birliğinde yürütülen "Bodrumlu Kadınlar Sokak İçin Örüyor" projesinin ilk etabı tamamlandı. Bir ay boyunca evlerde, komşularla ve atölye çalışmalarında hazırlanan 1.400 renkli motif, sokaklarda kullanılacak dekoratif gölgeliklere dönüştürülmek üzere bir araya getiriliyor.

Atölye buluşması ve motiflerin birleştirilmesi:

Atölye Mai’nin bahçesinde düzenlenen buluşmada kadınlar, "Hem Örgü Hem Piknik" temasıyla hem motifleri birleştirdi hem de müzik eşliğinde vakit geçirdi. Etkinlikte önce 11er motiften oluşan sıralar hazırlandı; daha sonra bu sıralar birleştirilerek asılmaya hazır, 22 motiften oluşan gölgelik paneller oluşturuldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. Keziban Gözde Çakıroğlu de müdürlük personeliyle birlikte çalışmalara katıldı. Motiflerin tam olarak birleştirilmesi için çalışmaların önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.

Turgutreis'te ilk uygulama ve dayanıklılık testi:

Proje kapsamında sokaklarda kullanılan tente ve brandalara alternatif olarak hazırlanan dekoratif gölgeliklerin ilk uygulamasının Turgutreis Sevgi Yolu'nda yapılması planlanıyor. Başlangıçta 50 metre uzunluğunda olması hedeflenen uygulamanın, ilerleyen dönemlerde 150 metre'ye çıkarılması amaçlanıyor. Hazırlanan örnek uygulama farklı şartlarda dayanıklılık testlerine tabi tutulacak; gölgeliklerin yaz aylarında kullanılması, kışın ise muhafaza edilerek uzun yıllar değerlendirilmesi planlanıyor.

Belediye başkanından teşekkür ve sonraki adımlar:

Tamer Mandalinci, kadınların el emeğiyle hazırlanan 1.400 motifi bir araya getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek projeye katkı sunanlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ve Atölye Mai'ye teşekkür etti. Mandalinci, projenin kadınların üretime katılımını desteklemeyi ve Bodrum sokaklarına özgün bir görünüm kazandırmayı amaçladığını belirtti. Motiflerin birleştirilmesinin tamamlanmasının ardından projenin ikinci etabına geçilecek; ikinci etapla ilgili ayrıntıların Bodrum Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.

BODRUM SOKAKLARINA KADIN ELİ DEĞECEK