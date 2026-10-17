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Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Bakan Murat Kurum, Ayazağa'da sel izlerini hızla silip dayanıklı bir kent kurmak için hak sahiplerine Yarısı Bizden veya TOKİ seçenekleri sunulduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Bakanlık yerinde inceleme ve koordinasyon toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde selin ardından yerinde incelemelerde bulundu. Kurum, mağdur vatandaşların taleplerini dinledi ve bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İncelemede Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, TOKİ Başkanı Levent Sungur ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile diğer kurum yöneticileri yer aldı.

dere ıslahları ve teknik önlemler:

Toplantıda Cendere (Kağıthane) Deresi ve Ayazağa Deresi için ıslah projelerinin hızla tamamlanması gerektiği üzerinde mutabakat sağlandı. Bakanlık, dere ıslahlarının öncelikli olduğunu; bununla birlikte bölgede benzer afetlerin tekrarlanmaması için geniş kapsamlı bir dirençli şehir modelinin uygulanacağını duyurdu. Proje, deprem ve iklim kaynaklı afetlere dayanıklı, sağlam zeminde ve vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde yürütülecek.

hak sahiplerine iki dönüşüm seçeneği:

Bakan Kurum, hak sahibi vatandaşlara iki alternatif sundu: birinci yol olarak devlet destekli 'Yarısı Bizden' kampanyası; ikinci yol olarak ise TOKİ eliyle yürütülecek dönüşüm projeleri. Talep eden hak sahipleri bu iki seçenekten birini tercih ederek bölgede güvenli ve dayanıklı yapılara kavuşacak. Kurum, Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacağını ve taleplerin tek tek alınacağını belirterek dönüşümü vakit kaybetmeden başlatma kararlılığını vurguladı.

Afetin açıklanan verilerine göre İstanbul'da 84 yılın en yüksek yağış değerleri kaydedildi. Bakan Kurum, bu gerçekliğin bugünün şartlarına uygun planlama gerektirdiğini, kentsel dönüşümün artık ertelenemeyecek bir mesele olduğunu ifade etti.

uygulama sorumlulukları ve çağrı:

Perşembe günü düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'nda Kurum, yerel yönetimlere dere yataklarının temizlenmesi, dere ıslahlarının düzenli bakımı, yağmur suyu drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi ve taşkın risklerinin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Bakanlık, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve bilim dünyasıyla birlikte hareket ederek benzeri olayların tekrarlanmaması için kararlı adımlar atılacağını belirtti.

Yerinde yapılan çalışma ve alınan kararlar, Ayazağa'da hem acil müdahale hem de uzun vadeli dönüşüm açısından yol haritası oluşturuyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilerleyecek süreçte, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması ve dere ıslahlarının tamamlanması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

BAKAN KURUM, &quot;KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİMİZİ KURACAK, TALEPLERİ TEK TEK ALACAĞIZ. DÖNÜŞÜMÜ İSTEYEN...

BAKAN KURUM, "KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİMİZİ KURACAK, TALEPLERİ TEK TEK ALACAĞIZ. DÖNÜŞÜMÜ İSTEYEN VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLACAK, DESTEK VERECEK, SÜRECİ BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ. İSTANBUL İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ARTIK ERTELENEBİLECEK BİR MESELE DEĞİLDİR" İFADELERİNİ KULLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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