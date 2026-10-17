Bakırköy'de devrilen LNG tankeri 5 saat süren çalışmayla kaldırıldı

Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi

Sabah saatlerinde Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi üzerinde virajı alamayan LNG yüklü tanker yan yatıp devrildi. Kazada tankerin sürücüsü yaralandı ve olay yerine sevk edilen ekipler müdahalede bulundu.

Kaza anı ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve ilgili cadde araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlamak için tedbirler uyguladı.

Tanker kaldırma çalışmaları:

Devrilen tankerin kaldırılması için kurtarma ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından tanker bulunduğu yerden kaldırıldı ve yürütülen çalışmanın tamamlanmasıyla kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntüler ve son durum:

Olay yerindeki devrilen tanker ve uygulanan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi. Kaza nedeniyle oluşan trafik, çalışmaların sona ermesiyle kısa süre içinde normale döndü.

Bakırköy’de devrilen LNG yüklü tanker 5 saatte kaldırıldı