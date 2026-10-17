Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

yerli ve dijital dönüşümle tekstilde ivme hedefi: yeni merkez katma değeri artıracak

Bakan Ömer Bolat, açılışta tekstil ve hazır giyimde ihracat ve istihdam düşüşünün durduğunu, 2026'da artış başladığını ve merkezlerin katma değer sağlayacağını duyurdu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

yerli ve dijital dönüşümle tekstilde ivme hedefi: yeni merkez katma değeri artıracak

İnovasyon merkezi sektör dönüşümünü hızlandıracak:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada merkezin yalnızca tekstile değil; kimya, oyuncak, plastik ve daha birçok sektöre hizmet vereceğini vurguladı. 13 bin 200 metrekarelik komplekste tasarım, test ve dijital dönüşüm altyapılarıyla ihracatçılara kapsamlı destek sağlanacak.

Bolat, yeni merkezlerin özellikle katma değeri yüksek üretim ve dijital dönüşüm yoluyla sektörün birim kilogram ihracat değerini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. Bakan, merkezin İstanbul Moda Merkezi ve Ekoteks laboratuvarları ile eşgüdüm içinde çalışacağını ifade etti.

Kapasite ve istihdam verileri:

Bakan Bolat, sektörün makro göstergelerine ilişkin şu verileri paylaştı: Türkiye, hazır giyim dünya ticaretinden yaklaşık 31 milyar dolarlık pay alıyor; bu da yaklaşık yüzde 3e tekabül ederek ülkemizi dünya sıralamasında 8’inci konuma taşıyor. Türkiye’de tekstil ve hazır giyim toplamda yaklaşık 860 bin kişi istihdam ederek en büyük işveren sektörlerden biri olmayı sürdürüyor.

Hazır giyimde kapasite kullanım oranı geçen yılın Eylül ayında %74,7 iken bu yıl %77,4’e yükseldi; bakan bu artışı sektörün toparlanma ve büyüme sinyali olarak değerlendirdi. Bolat, "Tekstil ve hazır giyimde ihracat ve istihdamdaki azalma durdu, 2026 yılında tekstilde artış başladı" sözleriyle toparlanmanın başladığını vurguladı.

Katma değer, destekler ve programlar:

Bakanlık, ihracatta katma değeri artırmak için hem fiziksel altyapı hem de mali destek araçlarını öne çıkarıyor. Açıklamada DİİB ödemeleri kapsamında bakanlık bütçesinin yaklaşık %60ının tekstil giyim ve diğer ihracatçılara tahsis edildiği belirtildi. Ayrıca KOSGEB marifetiyle uygulanan istihdam koruma desteklerinin bu süreçte kritik rol oynadığı; bu yıl işçi başına sağlanan desteğin 3 bin 500 liraye çıkarıldığı ifade edildi.

Katma değerli üretimi teşvik eden programlar arasında Turquality ve marka destek programları öne çıkıyor: hazır giyimde 24, tekstilde 40 markanın desteklendiği, hazır giyimde 3 projenin sürdüğü bildirildi. Yeşil Mutabakat uyumuna yönelik projelerde ise tekstil ve hammadde alanında 20, konfeksiyon hazır giyimde 12 firmanın desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Bolat, bu adımlarla sektörün hem birim değerini yükseltmeyi hem de küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, yeni merkezlerin ihracatta katma değer artışına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

BOLAT, &quot;TÜRKİYE OLARAK DÜNYA HAZIR GİYİM TİCARETİNDEN YÜZDE 3 PAY ALIYOR VE DÜNYADA 8’İNCİ SIRADA...

BOLAT, "TÜRKİYE OLARAK DÜNYA HAZIR GİYİM TİCARETİNDEN YÜZDE 3 PAY ALIYOR VE DÜNYADA 8’İNCİ SIRADA YER ALIYORUZ. YENİ MERKEZLERLE İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZE KATMA DEĞER SAĞLAYARAK SEKTÖRÜMÜZÜN BAŞARISINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adilcevazlı çiftçiler pancar alım fiyatı talebini Erciş şeker fabrikasıyla payla...
images

Samsun’da hayvancılık yeni desteklerle güçleniyor
images

Bodrum sokaklarını kadınların ördüğü renkli gölgelikler süsleyecek
images

Osman Gazi denize açıldı: karadeniz'de 20 yıl görev yapacak yüzer doğal gaz tesi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuzey Kıbrıs Bağdat'taki İİT 52. konseyinde diplomatik ağını genişletti

Tribünde 'evet' anı: Kazım Karabekir'de duygusal teklif

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo metamfetamin bulundu

Seyitgazi-Kırka hattındaki çukurlar sürüş güvenliğini zedeliyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız