yerli ve dijital dönüşümle tekstilde ivme hedefi: yeni merkez katma değeri artıracak

İnovasyon merkezi sektör dönüşümünü hızlandıracak:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada merkezin yalnızca tekstile değil; kimya, oyuncak, plastik ve daha birçok sektöre hizmet vereceğini vurguladı. 13 bin 200 metrekarelik komplekste tasarım, test ve dijital dönüşüm altyapılarıyla ihracatçılara kapsamlı destek sağlanacak.

Bolat, yeni merkezlerin özellikle katma değeri yüksek üretim ve dijital dönüşüm yoluyla sektörün birim kilogram ihracat değerini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. Bakan, merkezin İstanbul Moda Merkezi ve Ekoteks laboratuvarları ile eşgüdüm içinde çalışacağını ifade etti.

Kapasite ve istihdam verileri:

Bakan Bolat, sektörün makro göstergelerine ilişkin şu verileri paylaştı: Türkiye, hazır giyim dünya ticaretinden yaklaşık 31 milyar dolarlık pay alıyor; bu da yaklaşık yüzde 3e tekabül ederek ülkemizi dünya sıralamasında 8’inci konuma taşıyor. Türkiye’de tekstil ve hazır giyim toplamda yaklaşık 860 bin kişi istihdam ederek en büyük işveren sektörlerden biri olmayı sürdürüyor.

Hazır giyimde kapasite kullanım oranı geçen yılın Eylül ayında %74,7 iken bu yıl %77,4’e yükseldi; bakan bu artışı sektörün toparlanma ve büyüme sinyali olarak değerlendirdi. Bolat, "Tekstil ve hazır giyimde ihracat ve istihdamdaki azalma durdu, 2026 yılında tekstilde artış başladı" sözleriyle toparlanmanın başladığını vurguladı.

Katma değer, destekler ve programlar:

Bakanlık, ihracatta katma değeri artırmak için hem fiziksel altyapı hem de mali destek araçlarını öne çıkarıyor. Açıklamada DİİB ödemeleri kapsamında bakanlık bütçesinin yaklaşık %60ının tekstil giyim ve diğer ihracatçılara tahsis edildiği belirtildi. Ayrıca KOSGEB marifetiyle uygulanan istihdam koruma desteklerinin bu süreçte kritik rol oynadığı; bu yıl işçi başına sağlanan desteğin 3 bin 500 liraye çıkarıldığı ifade edildi.

Katma değerli üretimi teşvik eden programlar arasında Turquality ve marka destek programları öne çıkıyor: hazır giyimde 24, tekstilde 40 markanın desteklendiği, hazır giyimde 3 projenin sürdüğü bildirildi. Yeşil Mutabakat uyumuna yönelik projelerde ise tekstil ve hammadde alanında 20, konfeksiyon hazır giyimde 12 firmanın desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Bolat, bu adımlarla sektörün hem birim değerini yükseltmeyi hem de küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, yeni merkezlerin ihracatta katma değer artışına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

BOLAT, "TÜRKİYE OLARAK DÜNYA HAZIR GİYİM TİCARETİNDEN YÜZDE 3 PAY ALIYOR VE DÜNYADA 8’İNCİ SIRADA YER ALIYORUZ. YENİ MERKEZLERLE İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZE KATMA DEĞER SAĞLAYARAK SEKTÖRÜMÜZÜN BAŞARISINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ" DEDİ.