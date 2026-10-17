Vali Gül'den hafta sonu uyarısı: Beykoz'ta hasar incelemesi sonrası evde kalın çağrısı

İstanbul valisi Beykoz'taki hasarı yerinde inceledi:

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun yağışların ardından en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Beykoz'a giderek hasar gören ev ve iş yerlerini yerinde inceledi. Vali Gül'e Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel eşlik etti. Ziyaret sırasında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, zararın karşılanacağı mesajını yineledi.

tespit edilen zararlar ve can kaybı bilgisi:

Vali Gül, yaptığı açıklamada Beykoz için "Beykoz'da herhangi bir can kaybımız olmadı, aynı şekilde kayıp hemşerimiz de yok" dedi. Yetkililerin ilk tespitlerine göre yaklaşık 320 evde su baskını ve yaklaşık 20 iş yerinde su baskını kayıt altına alındı. Ayrıca istinat duvarı gibi çeşitli yapısal hasarlar da tespit edilmekte.

yardım ve yeniden toparlanma süreci:

Hasar tespit çalışmalarının defterdarlığın koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Gül, "Pazartesi itibariyle eşya ve benzeri zararları AFAD'ın koordinasyonunda karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Temizlik ve diğer acil ihtiyaçların giderilmesi işlerini ise Beykoz Belediyesi koordine edecek. Gül, vatandaşların zararlarının giderilmesi ve eski düzenlerine dönmeleri yönünde kurumlar arası iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

yağış uyarısı ve vatandaşlara çağrı:

Vali Gül, Anadolu Yakası için bugün ve yarın beklenen yağışlara karşı uyarılarda bulunarak, yağışların "ortalamanın üzerinde" olabileceğini ve özellikle toprak kayması riskine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Geçmiş yıllarda su basan ya da riskli olduğu bilinen alanlarda vatandaşların kalmamaları gerektiğini anımsattı ve böyle bir durumda 112 ile irtibata geçilmesini, kaymakamlıkların koordinasyonunda misafir etme düzenlemelerinin uygulanacağını belirtti.

Gül ayrıca, trafik yoğunluğunun da sıkıntı oluşturduğuna dikkat çekerek, "Hemşerilerimizin zorunlu olmadıkça evlerinden mümkün olduğunca çıkmamalarını, çıktıklarında da toplu taşıma kullanmalarını istirham ediyoruz" dedi. Bu bağlamda Vali, "Bu cumartesi, pazar hemşerilerimizin evlerinde dinlenmelerini istirham ediyoruz" çağrısını yineledi.

Vali, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yaraların sarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için tüm kurumların görev başında olduğunu belirtti ve vatandaşlara sabır diledi.

İSTANBUL’DA YAŞANAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL YAĞIŞLARDAN EN ÇOK ETKİLENEN NOKTALARDAN BİRİ OLAN BEYKOZ’A GELEREK HASAR GÖREN EV VE İŞ YERLERİNİ ZİYARET ETTİ.