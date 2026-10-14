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Erciyes Tıp Fakültesi'nden artrit uyarısı: tedavide kal, umutsuz kalma

Erciyes Üniversitesi Romatoloji, 12 Ekim Dünya Artrit Günü'nde 'Tedavide Kal, Umutsuz Kalma!' diyerek erken tanı, düzenli tedavi ve aktif yaşam çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erciyes Tıp Fakültesi'nden artrit uyarısı: tedavide kal, umutsuz kalma

etkinliğin amacı:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı Başkanlığı, 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte toplumda artrit ve romatizmal hastalıklara ilişkin farkındalığı artırmayı hedefledi. Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik A Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. A. Soner Şenel etkinliğin gerekçesini ve önceliklerini paylaştı.

Doç. Dr. A. Soner Şenel, toplantıda yaptığı açıklamada toplumda romatizmal hastalıkların sık görüldüğünü, erken tanı ve doğru tedavinin yaşam kalitesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu yılın sloganını "Tedavide Kal, Umutsuz Kalma!" olarak belirlediklerini ifade etti.

erken tanı ve tedavi vurgusu:

Şenel, artritin; ağrı, şişlik, sabah tutukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini; ancak romatizmal hastalıkların sadece eklemleri değil farklı organ ve sistemleri de etkileyebileceğini hatırlattı. Erken tanı, doğru tedavi ve düzenli takip ile hastaların elde ettikleri sağlığı ve hareket özgürlüğünü korumanın mümkün olduğunu belirtti.

Doç. Dr. A. Soner Şenel ayrıca, tedaviye devam etmenin önemine dikkat çekerek, hastaların iyi hissettikleri dönemlerde bile hekimleriyle iletişimi sürdürmelerini ve tedavi kararlarını birlikte almalarını önerdi. Şenel, tedavinin kesilmesinin uzun vadede geri dönüşü zor sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

gençlerde de görülebilir mesajı:

Uzman Dr. Sinem Kübra Beke ise toplumdaki yanlış algılara değindi: romatizmal hastalıkların yalnızca ileri yaşlarda görülmediğini ve genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini söyledi. Beke, erken teşhis ve etkili tedavilerle pek çok hastanın aktif ve bağımsız yaşamını sürdürebildiğini aktardı.

Dr. Beke, romatizmal hastalıkların çoğunun uzun süreli takip gerektirdiğini; her hastanın durumunun, gereksinimlerinin ve tedaviye verdiği yanıtın farklı olduğunu belirterek, tedavi planlarının bireye özel hazırlandığını ve gerektiğinde yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Toplantıda hekimler, hastalara yönelik pratik öneriler de paylaştı: semptomların izlenmesi, düzenli kontrollerin aksatılmaması ve gün içinde hareketi artıracak basit alışkanlıkların benimsenmesi önem taşıyor. Bu uygulamalar şikayetlerin kontrol altına alınmasına ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlıyor.

ERÜ Romatoloji ekibi, düzenli bilgilendirme çalışmaları ve hasta takip programlarıyla romatizmal hastalıklara dair bilinçlendirme çabasını sürdüreceklerini duyurdu. Basın toplantısı, hem sağlık profesyonellerine hem de hasta yakınlarına ulaşmayı amaçlayan bir çağrı niteliğindeydi.

Hastalığınızın yaşamınızı sınırlamasına izin vermeyin çağrısıyla toplantı sona erdi; hekimler erken tanı, düzenli tedavi ve aktif yaşamın romatizmal hastalıklarla sürdürülebilir bir yaşamın anahtarı olduğunun altını çizdi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ROMATOLOJİ BİLİM DALI BAŞKANLIĞI...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ROMATOLOJİ BİLİM DALI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN "12 EKİM DÜNYA ARTRİT GÜNÜ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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