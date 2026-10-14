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Evine kilometre kalan ambulans: Araklı’da diyaliz hastasının ulaşım dramı

Araklı Değirmencik'te yaşayan diyaliz hastası İsmet Bıyık, ambulans ve servis araçları evine ulaşamayınca her tedavi için yaklaşık 1 km taşınıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Evine kilometre kalan ambulans: Araklı’da diyaliz hastasının ulaşım dramı

ulaşım sorunu evde diyaliz tedavisini riske atıyor:

Trabzon’un Araklı ilçesi Değirmencik Mahallesi’nde yaşayan İsmet Bıyık, haftanın belirli günlerinde gitmesi gereken diyaliz merkezine ulaşmakta güçlük çekiyor. Hastanın evine kadar uzanan yol, ambulans ve hasta taşıma araçlarının geçişine uygun olmadığı için acil ve rutin ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Mahalle sakinleri ve hasta yakınları, ambulansların bazen evin yaklaşık 1 kilometre uzağında durmak zorunda kaldığını, bu nedenle Bıyık’ın el arabası ve yakınlarının yardımıyla taşındığını aktarıyor. Aynı şekilde diyaliz servis araçları da evin önüne kadar gelemeyince hasta yakınları sırtlarında veya elle taşıma yöntemleriyle yardım etmek zorunda kalıyor.

aile ve yetkililere çağrı:

Aile, yolun betonlanması konusunda belediyeden daha önce defalarca söz almasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtiyor. Yetkililere yapılan çağrıda, ulaşımın güvenli hale getirilmesi ve evlerinden ambulansla taşınabilmenin sağlanması talep ediliyor.

Yaşanan sıkıntı, sürekli tedaviye gitmek zorunda olan diyaliz hastaları için hem sağlık hem de güvenlik riski oluşturuyor. Aile, kısa sürede yolun düzenlenmesini ve uygun hasta ulaşım altyapısının sağlanmasını istiyor. Konuyla ilgili yerel yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.

ARAKLI İLÇESİNE BAĞLI DEĞİRMENCİK MAHALLESİ&#039;NDE YAŞAYAN DİYALİZ HASTASI İSMET BIYIK, ULAŞIM SORUNU...

ARAKLI İLÇESİNE BAĞLI DEĞİRMENCİK MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN DİYALİZ HASTASI İSMET BIYIK, ULAŞIM SORUNU NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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