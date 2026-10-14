Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde dünya artrit günü farkındalık etkinliği

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen Dünya Artrit Günü etkinliği hastane konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, hastalığın tanısı, belirtileri ve tedavi seçenekleri üzerine bilgilendirmeyi amaçladı ve hastane personelinin katılımıyla gerçekleşti.

etkinliğin içeriği ve vurgulanan konular:

Program, hastanenin 6'ıncı katındaki konferans salonunda yapıldı. Katılımcılara artrit hastalığının belirtileri, erken tanının önemi, tedavi yöntemleri ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgilendirme sunuldu. Etkinlikte özellikle romatolojik hastalıkların çok çeşitli klinik tablolarla görülebildiği noktasına dikkat çekildi.

romatolojik hastalıklar ve tipik belirtiler:

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öz romatolojik hastalıkların başlıca eklem hastalıkları arasında romatoid artrit, spondiloartrit, psöriatik artrit, osteoartrit ve gut olduğunu belirtti. Romatoid artritin sıklıkla el, el bileği ve ayaklardaki küçük eklemleri etkilediği; eklem şişliği ve uzun süren sabah tutukluğunun önemli belirtiler arasında yer aldığı ifade edildi. Spondiloartrit ve psöriatik artritte ise genç yaşta başlayan, hareketle hafifleyen bel ağrısı, sedef hastalığı, tırnak değişiklikleri, topuk ağrısı ve parmaklarda şişlik gibi bulguların görülebileceği anlatıldı.

Doç. Dr. Öz, yeni başlayan veya devam eden eklem şişliği, el ve ayakların küçük eklemlerinde tutulum, birden fazla eklemde ağrı ve şişlik ile uzun süren sabah tutukluğu gibi durumların erken değerlendirme gerektiren belirtiler olduğunu vurguladı. Ani başlayan, şiddetli ağrıya eşlik eden sıcaklık ve şişlik görülen tek bir eklemin acil değerlendirilmesi gerektiği; ateş, genel durum bozukluğu veya eklemi kullanamama gibi durumlarda özellikle enfeksiyon şüphinde aynı gün sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade edildi.

tanı süreci ve tedavi yaklaşımı:

Artrit tanısının, hastanın yakınmalarının süresi, eklem tutulumunun dağılımı, fizik muayene bulguları ile gerektiğinde kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesiyle konulduğu belirtildi. Doç. Dr. Öz test sonuçlarına dikkat çekerek normal CRP ve sedimantasyon değerlerinin artriti dışlamadığını, negatif romatoid faktör (RF) veya anti-CCP testlerinin romatoid artrit olmadığı anlamına gelmediğini, bu nedenle testlerin tek başına tanı koymak için yeterli olmadığına işaret etti.

Tedavinin temel hedeflerinin iltihabı ve ağrıyı kontrol altına almak, eklem hasarını ve işlev kaybını azaltmak ve hastaların günlük yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak olduğu vurgulandı. Uygun ilaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, sigaranın bırakılması ve yeterli uykunun önemine değinildi. Egzersiz programlarının kişinin hastalık durumuna ve fiziksel kapasitesine göre düzenlenmesi gerektiği, ilaçların hekim önerisi olmadan bırakılmaması ve tedavi değişikliklerinin hekimle birlikte değerlendirilmesinin önemli olduğu bildirildi.

Etkinlik, sağlık çalışanlarının bilincini artırmaya ve klinikte erken tanı ile etkin tedavi yaklaşımlarının önemini pekiştirmeye yönelik bir adım olarak tamamlandı.

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE, DÜNYA ARTRİT GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ