Zeki Kıvanç göreve başladı: Adana sanayisinin 2026-2030 yol haritası

Mazbata süreci ve seçim sonuçları:

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Zeki Kıvanç, mazbatasını alarak 2026-2030 dönemi için görevine resmen başladı. ADASO'da 1 Ekim'de başlayan organ seçimleri tamamlandı; meslek komiteleri ve Oda Meclisi üyelikleri ilk aşamada belirlendi. Oy kullanma hakkına sahip bin 822 üyeden 871'i sandık başına giderek yaklaşık yüzde 48 katılım gerçekleşti.

Seçimlerin ikinci aşaması 8 Ekim'de yapıldı. Tek listeyle gidilen oturumda Zeki Kıvanç, yönetim kurulu başkanlığına; İsrafil Uçurum ise Oda Meclis Başkanlığı'na yeniden seçildi. Aynı gün yönetim kurulu üyeleri, TOBB Genel Kurul delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı ve Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri ile meslek komitesi başkanları ve yardımcıları da belirlendi.

Yönetim kurulu kadrosu ve görev dağılımı:

Zeki Kıvanç başkanlığındaki ADASO Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcıları Abdullah Özdiler ve Remzi Kar, sayman üye İmam Gazali Hıradağı olarak görev alacak. Yönetim kurulu üyeleri ise Hulusi Akkoç, İsa Tuzcu, İsmail Tasa, Mustafa Nuri Çomu, Orhan Murat Avcı, Rafet Milli ve Süleyman Gerdan olarak açıklandı.

Öncelikler ve yol haritası:

Mazbata töreni sonrası konuşan ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden kendisine duyulan güvenin sorumluluğunu artırdığını vurguladı ve Meclis üyeleri ile seçim sürecine katılan üyelere teşekkür etti. Kıvanç, geride kalan dönemde birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalara atıf yaparak yeni dönemde de aynı anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

Başkan Kıvanç, Adana'nın sanayi birikimi, stratejik konumu ve güçlü üretim altyapısına dikkat çekerek; sanayicilerin küresel rekabete uyumu, üretimde verimlilik, dijital ve yeşil dönüşüm, nitelikli iş gücü geliştirme ve yeni yatırımların kentte teşvik edilmesinin öncelikli çalışma alanları olacağını söyledi. Ayrıca Kıvanç, 'Adana sanayisinin gücünü birlikte daha ileriye taşıyacağız' ifadeleriyle üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı projelere vurgu yaptı.

Kıvanç, geçmiş dönem başkanlarına, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine, meslek komitelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve yeni seçilen organları tebrik etti. Yeni dönemin Oda, sanayiciler, Adana ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN SEÇİLEN ZEKİ KIVANÇ, MAZBATASINI ALARAK 2026-2030 DÖNEMİ İÇİN GÖREVİNE BAŞLADI.