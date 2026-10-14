Dolar 49,3120 -0,11%
Euro 55,3649 +0,19%
Bist 12.174,05 -0,63%
Altın Gram 6.618,48 -0,06%
EUR/USD 1,1204 +0,01%
Brent Petrol 105,58 -0,10%
--°

Zeki Kıvanç göreve başladı: Adana sanayisinin 2026-2030 yol haritası

Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası başkanlığına yeniden seçilerek mazbatasını aldı; 2026-2030 dönemi için yönetim kadrosu ve öncelikler belirlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Zeki Kıvanç göreve başladı: Adana sanayisinin 2026-2030 yol haritası

Mazbata süreci ve seçim sonuçları:

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Zeki Kıvanç, mazbatasını alarak 2026-2030 dönemi için görevine resmen başladı. ADASO'da 1 Ekim'de başlayan organ seçimleri tamamlandı; meslek komiteleri ve Oda Meclisi üyelikleri ilk aşamada belirlendi. Oy kullanma hakkına sahip bin 822 üyeden 871'i sandık başına giderek yaklaşık yüzde 48 katılım gerçekleşti.

Seçimlerin ikinci aşaması 8 Ekim'de yapıldı. Tek listeyle gidilen oturumda Zeki Kıvanç, yönetim kurulu başkanlığına; İsrafil Uçurum ise Oda Meclis Başkanlığı'na yeniden seçildi. Aynı gün yönetim kurulu üyeleri, TOBB Genel Kurul delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı ve Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri ile meslek komitesi başkanları ve yardımcıları da belirlendi.

Yönetim kurulu kadrosu ve görev dağılımı:

Zeki Kıvanç başkanlığındaki ADASO Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcıları Abdullah Özdiler ve Remzi Kar, sayman üye İmam Gazali Hıradağı olarak görev alacak. Yönetim kurulu üyeleri ise Hulusi Akkoç, İsa Tuzcu, İsmail Tasa, Mustafa Nuri Çomu, Orhan Murat Avcı, Rafet Milli ve Süleyman Gerdan olarak açıklandı.

Öncelikler ve yol haritası:

Mazbata töreni sonrası konuşan ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden kendisine duyulan güvenin sorumluluğunu artırdığını vurguladı ve Meclis üyeleri ile seçim sürecine katılan üyelere teşekkür etti. Kıvanç, geride kalan dönemde birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalara atıf yaparak yeni dönemde de aynı anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

Başkan Kıvanç, Adana'nın sanayi birikimi, stratejik konumu ve güçlü üretim altyapısına dikkat çekerek; sanayicilerin küresel rekabete uyumu, üretimde verimlilik, dijital ve yeşil dönüşüm, nitelikli iş gücü geliştirme ve yeni yatırımların kentte teşvik edilmesinin öncelikli çalışma alanları olacağını söyledi. Ayrıca Kıvanç, 'Adana sanayisinin gücünü birlikte daha ileriye taşıyacağız' ifadeleriyle üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı projelere vurgu yaptı.

Kıvanç, geçmiş dönem başkanlarına, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine, meslek komitelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve yeni seçilen organları tebrik etti. Yeni dönemin Oda, sanayiciler, Adana ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN SEÇİLEN ZEKİ KIVANÇ, MAZBATASINI...

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN SEÇİLEN ZEKİ KIVANÇ, MAZBATASINI ALARAK 2026-2030 DÖNEMİ İÇİN GÖREVİNE BAŞLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultangazi'de sağanak Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarını çöktürdü, ekip...
images

Tekirdağ’da 350 toplanma alanı ve eğitimlerle kent dayanıklılığı yükseliyor
images

Kayseri'de şehir merkezinde ata tohumuyla büyüyen kadın kooperatifi
images

Bayburt’ta öğrenciler uygulamalı afet bilinci eğitimiyle tanıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pide kuyruğunda ateş: müşteki pusu iddiası, sanık korktuğunu savundu

Dere yatağındaki ev yine sular altında kaldı: bodrumdakiler zorlukla kurtarıldı

Sakarya'da silah ve kaçak tütün baskını: 6 kişi gözaltında

Esenyurt'ta sağanak alt geçidini suyla doldurdu, araçlar mahsur kaldı

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua