Erdemli'de gece boyunca süren şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Erdemli'de gece yaşanan şimşek gösterisi:

Mersin’in Erdemli ilçesinde gece yarısı peş peşe çakan şimşekler dikkat çekti. Zaman zaman geceyi ara ara gündüze çeviren ve uzun süre devam eden bu ışık gösterisi, vatandaşların ve çevredeki kameraların kaydettiği görüntülere yansıdı.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde devam eden yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, 3 gündür devam eden yağışların ara ara sürebileceğini bildirdi.

Görsel etkiler ve kayıtlar:

Yağış öncesi ve sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak farklı bir atmosfer oluşturdu. Uzun süreli ve yoğun şimşek düşüşleri, özellikle gece saatlerinde gökyüzünün anlık olarak gündüze dönmesine neden oldu ve bu anlar kayıtlara geçti.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE GECE YARISI PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER DİKKAT ÇEKERKEN, ZAMAN ZAMAN GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ.