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Erdemli'de gece boyunca süren şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatıp geceyi gündüze çevirdi; MGM yağışların süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 07:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Erdemli'de gece boyunca süren şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Erdemli'de gece yaşanan şimşek gösterisi:

Mersin’in Erdemli ilçesinde gece yarısı peş peşe çakan şimşekler dikkat çekti. Zaman zaman geceyi ara ara gündüze çeviren ve uzun süre devam eden bu ışık gösterisi, vatandaşların ve çevredeki kameraların kaydettiği görüntülere yansıdı.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde devam eden yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, 3 gündür devam eden yağışların ara ara sürebileceğini bildirdi.

Görsel etkiler ve kayıtlar:

Yağış öncesi ve sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak farklı bir atmosfer oluşturdu. Uzun süreli ve yoğun şimşek düşüşleri, özellikle gece saatlerinde gökyüzünün anlık olarak gündüze dönmesine neden oldu ve bu anlar kayıtlara geçti.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE GECE YARISI PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER DİKKAT ÇEKERKEN, ZAMAN ZAMAN GECE...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE GECE YARISI PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER DİKKAT ÇEKERKEN, ZAMAN ZAMAN GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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