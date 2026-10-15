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Çiftçilere uyarı: kuvvetli yağışlara karşı tarım ve hayvancılık önlemleri

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji 12. Bölge'nin sarı kodlu uyarısı üzerine 15 Ekim 00.00-16 Ekim 06.00 arası üreticileri uyardı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Çiftçilere uyarı: kuvvetli yağışlara karşı tarım ve hayvancılık önlemleri

Erzincan'da üreticilere tedbir çağrısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevreleri için verdiği sarı kodlu uyarı doğrultusunda üreticileri bilgilendirdi. Açıklamada, 15 Ekim saat 00.00’dan 16 Ekim saat 06.00’ya kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Beklenen etkiler ve riskler:

Açıklamada, kuvvetli yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği vurgulandı. Taşkın riski bulunan dere yatakları ile su biriken yollarda özel dikkat gösterilmesi istendi.

Üreticilerin alması gereken önlemler:

Tarım arazilerinde su birikmesi ve drenaj sorunlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması, sera, depo ve tarımsal işletmelerin su baskını riskine karşı kontrol edilmesi istendi. Gübre, yem ve diğer tarımsal malzemelerin su baskınına karşı korunaklı alanlarda muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca hayvan barınaklarının olası su baskınlarına karşı kontrol edilmesi; gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda bulunulmaması ve tarım makineleriyle çalışılmaması uyarısına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

Yetkililer, üreticilere ve vatandaşlara ulaşımda aksama olabilecek yollar, dere yatakları ve su birikintilerine karşı tedbirli olmalarını ve güncel uyarıları takip etmelerini önerdi.

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇİFTÇİLER VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN...

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇİFTÇİLER VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLER, OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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