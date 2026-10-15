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Bölgede kuvvetli yağış ve fırtına riski: Erzincan, Erzurum ve Bayburt uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt için metrekareye 21–75 kilogram yağış ve saatte 40–70 kilometre rüzgar beklendiğini bildirerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 07:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Bölgede kuvvetli yağış ve fırtına riski: Erzincan, Erzurum ve Bayburt uyarısı

Bölge için meteorolojik uyarı yayımlandı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ne kadar yağış bekleniyor:

Açıklamada, yağışların metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında düşmesinin beklendiği belirtildi. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olabileceği vurgulandı.

oluşabilecek riskler ve rüzgar uyarısı:

Meteoroloji, yağış anında bölgedeki güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şekline dönüşebileceğine dikkat çekti. Bu şartlar altında ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgarın neden olabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, uyarı kapsamındaki illerde yaşayanların meteorolojik gelişmeleri takip etmelerini ve olumsuzluklara karşı önlem almalarını önerdi.

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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