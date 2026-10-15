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Erzincan semalarını aydınlatan yağmur ve şimşek gösterisi

Erzincan'da gün boyu süren yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; gece peş peşe çakan şimşekler ve yıldırımlar semaları aydınlattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 07:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan semalarını aydınlatan yağmur ve şimşek gösterisi

Erzincan semalarını aydınlatan yağmur ve şimşek gösterisi

Erzincan'da gün boyu etkili olan yağmur, kent genelinde günlük yaşamı etkiledi ve bazı cadde ile sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.

gün içindeki etkiler:

Gün boyunca süren yağış, özellikle düşük noktalar ve cadde kenarlarında su birikintileri oluşturdu. Yağışın etkisi kentin farklı bölgelerinde hissedilirken, vatandaşlar yağışın verdiği sıkıntıları yaşadı.

gece semalarında yaşananlar:

Gece saatlerinde ise semalarda peş peşe çakan şimşekler ve yıldırımlar, karanlığı aydınlatarak gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Oluşan ışık görüntüleri kentte dikkat çekici anların yaşanmasına neden oldu.

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü kentte, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar özellikle görsel açıdan etkileyici kareler ortaya çıkardı.

ERZİNCAN’DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN’DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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