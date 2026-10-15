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Bayburt çevresinde sağanak ve fırtına riski: vatandaşlara tedbir çağrısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bayburt ve çevresinde yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak, saatte 40-70 km rüzgar uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt çevresinde sağanak ve fırtına riski: vatandaşlara tedbir çağrısı

Bayburt çevresinde sağanak ve fırtına riski

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Kurum, yağışların bazı yerlerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.

yağışın beklenen yoğunluğu ve etkileri:

Bayburt ve çevresinde metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında yağış düşmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor. Bu seviyede yağışın ani sel, su baskını ile birlikte yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

rüzgar hızı ve olası zararlar:

Meteoroloji ayrıca rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esebileceğini, yer yer fırtına şeklinde etkili olabileceğini açıkladı. Bu şartlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım ve hortum riskine dikkat çekildi.

Yetkililer, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; açıkta bırakılan eşyaları sabitlemelerini, gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını ve resmi uyarıları takip etmelerini istedi.

BAYBURT İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

BAYBURT İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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