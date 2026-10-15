Ayazağa'da gece yağışının ardından selin yaraları sabah gün yüzüne çıktı

Ayazağa'da gece selin etkisi

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde gece boyunca etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları suyla doldurdu. Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri su baskınlarından etkilendi, araç ve yaya ulaşımında aksamalar görüldü.

mahsur kalanlar ve kurtarma çalışmaları:

Bölgede bazı vatandaşlar duraklarda ve sokak aralarında mahsur kaldı. Bekleyenler, bölgeye sevk edilen ekiplerin yanı sıra iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktadan çıkarıldı. Ekipler gece boyunca bölgedeki tahliye ve kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

gün ağarınca ortaya çıkan hasar:

Sabahın erken saatlerinde biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azalsa da gün ışığıyla birlikte selin yol açtığı hasar gözler önüne serildi. Cadde ve sokaklarda sel sularına kapılarak sürüklenen ve ağır veya orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.

Çalışmalar devam ederken esnaf ve mahalle sakinleri hasarın boyutunu tespit etmeye başladı; tahliye ve temizlik işlemleri sürüyor.

SARIYER AYAZAĞA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN CADDE ÜZERİNDEKİ İŞ YERLERİNİ SU BASARKEN, BAZI ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILARAK SÜRÜKLENDİ. BÖLGEDE SELİN YOL AÇTIĞI HASARIN BOYUTU GÜNÜN AYDINLANMASIYLA ORTAYA ÇIKTI.