Dolar 50,2707 +0,08%
Euro 55,6171 -0,24%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.273,76 -2,97%
EUR/USD 1,1058 -0,29%
Brent Petrol 95,77 +3,24%
--°

Erdemli'de tüfekli saldırı: bir kadın öldü, saldırgan ağır yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 41 yaşındaki Anna Barakat hayatını kaybetti; saldırganın intihar girişimiyle ağır yaralandığı bildirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 01:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Erdemli'de tüfekli saldırı: bir kadın öldü, saldırgan ağır yaralandı

olay yeri ve saldırının gelişimi:

Mersin Valiliği, Erdemli ilçesinde 12 Kasım 2026 saat 20.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin resmi açıklama yaptı. Olay, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarındaki iş yerlerinin önünde meydana geldi. Valilik açıklamasında, bölgedeki iş yerlerinin yoğun olduğu alanda şüpheli M.F.G.'nin kaldırımda yürürken yanında getirdiği tüfekle çevreye ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu 41 yaşındaki Suriye uyruklu Anna Barakat olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi; saldırganın da aralarında bulunduğu yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

yaralı sayısı ve saldırganın durumu:

Valilikten yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 1 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 vatandaşın yaralandığı bildirildi. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren şahsın olayın ardından intihar girişiminde bulunduğu ve ağır yaralandığı tespit edildi. Bu durum, hastaneye kaldırılanlar arasında saldırganın da bulunduğunu gösteriyor; böylece toplamda beş kişi olayla bağlantılı olarak sağlık kurumlarına sevk edilmiş oldu.

Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunduğu, savcının incelemesinin ardından Barakat'ın cansız bedeninin cenaze aracıyla morga kaldırıldığı, saldırganın geldiği otomobilin ise çekiciyle çekildiği kaydedildi.

yetkililerin çalışmaları ve süreç:

Mersin Valisi Atilla Toros olay yerine gelerek İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan bilgi aldı; daha sonra hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Valilik açıklamasında, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik incelemelerin titizlikle yürütüldüğü ve adli ile idari süreçlerin devam ettiği vurgulandı.

Valilik, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler savcılık koordinesinde ilerliyor.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEME SONRASINDA ÖLEN KADININ CENAZESİ MORGA KALDIRILDI.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEME SONRASINDA ÖLEN KADININ CENAZESİ MORGA KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lodos gece yarısı ağacı ikiye böldü, Hamidiye'de sokak ulaşıma kapandı
images

Görev uçuşunda kaza: Malatya Samanköyü'nde S-70 tipi helikopterde 4 asker şehit
images

Muratlı çevreyolunda kavşakta çarpışma: otomobil beton kanala devrildi
images

Doğanlar köyünde alevler ahşap evi küle çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lodos gece yarısı ağacı ikiye böldü, Hamidiye'de sokak ulaşıma kapandı

Gaziemir'de aileyi yasa boğan şehit haberi

Görev uçuşunda kaza: Malatya Samanköyü'nde S-70 tipi helikopterde 4 asker şehit

Mısır tecrübesini COP31 eylem gücüyle buluşturma kararı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi