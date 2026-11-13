Erdemli'de tüfekli saldırı: bir kadın öldü, saldırgan ağır yaralandı

olay yeri ve saldırının gelişimi:

Mersin Valiliği, Erdemli ilçesinde 12 Kasım 2026 saat 20.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin resmi açıklama yaptı. Olay, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarındaki iş yerlerinin önünde meydana geldi. Valilik açıklamasında, bölgedeki iş yerlerinin yoğun olduğu alanda şüpheli M.F.G.'nin kaldırımda yürürken yanında getirdiği tüfekle çevreye ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu 41 yaşındaki Suriye uyruklu Anna Barakat olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi; saldırganın da aralarında bulunduğu yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

yaralı sayısı ve saldırganın durumu:

Valilikten yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 1 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 vatandaşın yaralandığı bildirildi. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren şahsın olayın ardından intihar girişiminde bulunduğu ve ağır yaralandığı tespit edildi. Bu durum, hastaneye kaldırılanlar arasında saldırganın da bulunduğunu gösteriyor; böylece toplamda beş kişi olayla bağlantılı olarak sağlık kurumlarına sevk edilmiş oldu.

Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunduğu, savcının incelemesinin ardından Barakat'ın cansız bedeninin cenaze aracıyla morga kaldırıldığı, saldırganın geldiği otomobilin ise çekiciyle çekildiği kaydedildi.

yetkililerin çalışmaları ve süreç:

Mersin Valisi Atilla Toros olay yerine gelerek İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan bilgi aldı; daha sonra hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Valilik açıklamasında, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik incelemelerin titizlikle yürütüldüğü ve adli ile idari süreçlerin devam ettiği vurgulandı.

Valilik, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler savcılık koordinesinde ilerliyor.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEME SONRASINDA ÖLEN KADININ CENAZESİ MORGA KALDIRILDI.