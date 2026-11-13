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Muratlı çevreyolunda kavşakta çarpışma: otomobil beton kanala devrildi

Muratlı çevreyolu Aşağısevindikli kavşağında tanker ile otomobil çarpıştı, otomobil beton su kanalına devrildi; 3 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 00:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muratlı çevreyolunda kavşakta çarpışma: otomobil beton kanala devrildi

Tanker ile otomobilin kavşakta çarpışması

Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolu Aşağısevindikli kavşağında, bir tanker ile bir otomobilin kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki beton su kanalına devrildi.

Kazada kimler yaralandı ve araçlar:

Olayda, otomobil sürücüsü R.Ç. ile araçta bulunan M.Ç. ve tanker sürücüsü Y.T. yaralandı. Kazaya karışan araçların plakaları 37 PS 436 (tanker) ve 59 YM 989 (otomobil) olarak bildirildi.

Müdahale ve yürütülen işlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve trafik polisi ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, bölge ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedeni ve oluş şekline ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

YARALILAR SEDYEYLE AMBULANSLARA TAŞINDI.

YARALILAR SEDYEYLE AMBULANSLARA TAŞINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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