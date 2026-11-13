Muratlı çevreyolunda kavşakta çarpışma: otomobil beton kanala devrildi

Tanker ile otomobilin kavşakta çarpışması

Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolu Aşağısevindikli kavşağında, bir tanker ile bir otomobilin kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki beton su kanalına devrildi.

Kazada kimler yaralandı ve araçlar:

Olayda, otomobil sürücüsü R.Ç. ile araçta bulunan M.Ç. ve tanker sürücüsü Y.T. yaralandı. Kazaya karışan araçların plakaları 37 PS 436 (tanker) ve 59 YM 989 (otomobil) olarak bildirildi.

Müdahale ve yürütülen işlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve trafik polisi ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, bölge ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedeni ve oluş şekline ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

YARALILAR SEDYEYLE AMBULANSLARA TAŞINDI.