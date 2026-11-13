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Gaziemir'de aileyi yasa boğan şehit haberi

S-70 tipi helikopterin Yeşilyurt'ta kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Binbaşı Erdem Çimen'in acı haberi, İzmir Gaziemir'deki ailesine verildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 00:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gaziemir'de aileyi yasa boğan şehit haberi

Gaziemir'deki aileye acı haber ulaştırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıkladığı üzere S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı ve kazada dört asker şehit oldu.

Kazada hayatını kaybeden Binbaşı Erdem Çimen'in acı haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde ikamet eden ailesine yetkililer tarafından iletildi.

yetkililer aileyi nasıl bilgilendirdi:

MSB'nin açıklaması sonrası, şehit yakınlarına resmi prosedürler çerçevesinde bildirim yapıldı. Ailenin bulunduğu adrese ulaşan yetkililer, haberi ilettikten sonra gerekli desteklerin sağlandığı belirtildi.

evine Türk bayrağı asıldı:

Haberin verilmesinin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. MSB'nin kazaya ilişkin bildiriminde, olay yerinde yaşananlar ve şehit sayısı kamuoyu ile paylaşıldı.

MALATYA&#039;NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT DÜŞEN KARA...

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT DÜŞEN KARA PİLOT BİNBAŞI ERDEM ÇİMEN'İN ACI HABERİ, İZMİR'İN GAZİEMİR İLÇESİNDE YAŞAYAN AİLESİNE VERİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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