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Lodos gece yarısı ağacı ikiye böldü, Hamidiye'de sokak ulaşıma kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos, Hamidiye Mahallesi Güldeste Sokak'taki bir ağacı ortadan ikiye böldü; yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 01:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Lodos gece yarısı ağacı ikiye böldü, Hamidiye'de sokak ulaşıma kapandı

Olayın detayları:

Olay, saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Güldeste Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak kenarında bulunan ağaç, şiddetli lodosun etkisiyle ortadan ikiye ayrıldı. Ağacın kopan bölümü sokağa devrilerek yolu ulaşıma kapattı.

Müdahale ve yolun açılması:

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek parçalara ayırdı ve yoldan kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

BURSA’DA AĞAÇ ŞİDDETLİ LODOSA DAYANAMADI

BURSA’DA AĞAÇ ŞİDDETLİ LODOSA DAYANAMADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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