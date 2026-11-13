Doğanlar köyünde alevler ahşap evi küle çevirdi

Doğanlar köyündeki yangın

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar Köyü'nde bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu yapı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 1 traktör ve çeşitli ev eşyaları da zarar gördü.

Müdahale ekiplerinin çalışmaları:

İhbar üzerine Emet İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 araç olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Hisarcık İtfaiyesi, Emet Bor İtfaiyesi ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve uzun süren soğutma çalışmaları sonrasında alevler tamamen söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, ev içindeki traktör ve eşyalar zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

EMET DOĞANLAR KÖYÜ’NDE KORKUTAN YANGIN! AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ