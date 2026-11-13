Görev uçuşunda kaza: Malatya Samanköyü'nde S-70 tipi helikopterde 4 asker şehit

olaya ilişkin açıklama:

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde bir adet S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında kazada dört askerin şehit olduğu ifade edildi.

kaza yeri ve araç:

Açıklamada olayın Samanköyü mevkiinde gerçekleştiği ve söz konusu aracın S-70 tipi helikopter olduğu belirtildi. Kaza kırıma uğrayan helikopter ifadesi resmi bildiride yer aldı.

şehitlere ilişkin bilgi:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada toplam 4 askerin şehit olduğu duyuruldu. Şehit sayısı ve helikopter tipi resmi açıklamada vurgulanan temel bilgiler olarak kaydedildi.

Helikopter kazasında 4 asker şehit oldu