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Görev uçuşunda kaza: Malatya Samanköyü'nde S-70 tipi helikopterde 4 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 00:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Görev uçuşunda kaza: Malatya Samanköyü'nde S-70 tipi helikopterde 4 asker şehit

olaya ilişkin açıklama:

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde bir adet S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında kazada dört askerin şehit olduğu ifade edildi.

kaza yeri ve araç:

Açıklamada olayın Samanköyü mevkiinde gerçekleştiği ve söz konusu aracın S-70 tipi helikopter olduğu belirtildi. Kaza kırıma uğrayan helikopter ifadesi resmi bildiride yer aldı.

şehitlere ilişkin bilgi:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada toplam 4 askerin şehit olduğu duyuruldu. Şehit sayısı ve helikopter tipi resmi açıklamada vurgulanan temel bilgiler olarak kaydedildi.

Helikopter kazasında 4 asker şehit oldu

Helikopter kazasında 4 asker şehit oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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