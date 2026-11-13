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Mısır tecrübesini COP31 eylem gücüyle buluşturma kararı

COP31 Başkanı Murat Kurum, Mısırlı Bakan Manal Awad Mikhail ile görüşmesinde COP27 deneyimini COP31'te buluşturup iklim iş birlikleri kuracaklarını söyledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Mısır tecrübesini COP31 eylem gücüyle buluşturma kararı

görüşmenin gündemi:

COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya’da devam eden zirvenin dördüncü gününde diplomatik temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda Mısır Arap Cumhuriyeti Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Manal Awad Mikhail ile bir araya geldi.

iş birliği odakları:

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin çevre, iklim değişikliği ve yerel kalkınma alanlarında nasıl somut iş birliklerine dönüşebileceği ele alındı. Taraflar, mevcut siyasi yakınlaşmanın teknik ve uygulama boyutlarına yönelik adımların atılması gerektiği konusunda uzlaştı.

hedeflenen sonuçlar:

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda COP27 deneyiminin sahip olduğu diplomatik birikimin COP31’in eylem gücüyle buluşturulmasının hedeflendiğini ve bunun iklim hedeflerini güçlü iş birlikleriyle somut sonuçlara dönüştürmeyi amaçladığını belirtti. Yapılan görüşme, zirvede yürütülen çok taraflı diplomasi trafiğinin bir parçası olarak kayda geçti.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, İRVENİN DÖRDÜNCÜ...

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, İRVENİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE MISIR ARAP CUMHURİYETİ YEREL KALKINMA VE ÇEVRE BAKANI MANAL AWAD MİKHAİL İLE BİR ARAYA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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