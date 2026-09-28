Erdemli'den çölyaklılara düzenli destek: 'hayat glütensiz de güzel' paketleri

Erdemli'de glütensiz gıdaya erişim kolaylaşıyor

Erdemli Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarının glütensiz ve sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak üzere 'Hayat Glütensiz de Güzel' isimli destek projesini başlattı. Proje, glütensiz ürün teminindeki zorluklar ve yüksek maliyetler gözetilerek Erdemli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirildi.

projenin kapsamı:

Başlangıç etkinliği Talat Göktepe Çamlığı'nda düzenlenen glütensiz kahvaltıda gerçekleştirildi ve hazırlanan ilk destek paketleri burada vatandaşlara teslim edildi. Proje kapsamında iki ayda bir düzenli olarak glütensiz temel gıda paketleri dağıtılacak. Belediyenin açıklamasında, desteğin yalnızca aile bütçelerine katkı sağlamakla kalmayacağı; aynı zamanda ilçede glütensiz beslenme konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve çölyaklı bireylerin sosyal hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, programda yaptığı konuşmada birlik vurgusu yaptı: 'Aile olmak demek, sevinci paylaştığın gibi, yükü de birlikte omuzlamak demektir. O yüzden bizim için bu buluşma sadece bir kahvaltı ya da tek seferlik bir yardımdan ibaret değildir. Aramızdaki gönül bağının bir nişanesidir.' Başkan Kara ayrıca ilçede kimsenin yalnız hissetmeyeceğini söyleyerek, 'Erdemli Belediyesi sizin evinizdir. Burada hiçbir hemşehrimiz kendisini yalnız hissetmeyecek, yalnız yürümeyecek.' ifadelerini kullandı ve çölyak hastası çocuklar için doğum günlerinde glütensiz pasta desteği verileceğini müjdeledi.

sivil toplum ve ailelerin görüşleri:

Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan da etkinlikte söz alarak çölyak hastalarının sosyal hayatta karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Arslan, 'Erdemli Belediye Başkanımız Mustafa Kara ile birlikte hastalarımızın kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, keyifle ve doya doya kahvaltı yapabilecekleri bir ortam hazırladık. Başkanımızın sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Bu kıymetli projenin diğer ilçe belediyelerimize de örnek olmasını temenni ediyor, çölyak hastalarına gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Mustafa Kara başkanıma şahsım ve derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

Etkinliğe katılan Hayriye Şenkal, kızının hem çölyak hem de Tip 1 diyabet hastası olduğunu, kendisinde de glüten hassasiyeti bulunduğunu belirterek ailelerin günlük yaşamda yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Şenkal ve dernek temsilcilerinin geri bildirimleri doğrultusunda belediye, projenin sürdürülebilirliği ve kapsamının ilerleyen dönemlerde genişletilebileceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, projenin hem ekonomik desteğe hem de toplumsal kabul ve farkındalığa katkı sağlaması amacıyla takip, değerlendirme ve ihtiyaç tespit çalışmalarının süreceğini bildirdi.

MERSİN'İN ERDEMLİ BELEDİYESİ ÇÖLYAK HASTALARININ GLÜTENSİZ VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ‘GLÜTENSİZ DESTEK PAKETİ’ PROJESİ BAŞLATTI. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA, AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ.