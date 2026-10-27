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Erdoğan ile Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti; görüşmede siyasi konular ele alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ile Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

kabul görüşmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

mekan ve gündem:

Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Taraflar görüşmede öncelikli olarak siyasi konuları ve iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Görüşme, iki lider arasındaki düzenli istişare geleneğinin devamı olarak değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ&#039;Yİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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