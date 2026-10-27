Erdoğan ile Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

kabul görüşmesi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
mekan ve gündem:
Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Taraflar görüşmede öncelikli olarak siyasi konuları ve iş birliği alanlarını değerlendirdi.
Görüşme, iki lider arasındaki düzenli istişare geleneğinin devamı olarak değerlendirildi.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ.
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